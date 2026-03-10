검찰 “진지한 반성 하지 않아, 죄질 불량” 변호인 “만취 상태, 사실상 통제력 상실”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 식당이 손님에게 나눠 준 홍보용 1000원짜리 복권을 자신에게 주지 않았다는 이유로 여주인을 살해한 50대 남성에게 검찰이 무기징역을 구형했다.

10일 법조계에 따르면, 서울북부지법 형사합의14부(부장판사 오병희) 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 살인 및 살인미수 혐의로 구속 기소된 김 모 씨(59·남)에게 무기징역을 선고해달라고 재판부에 요청했다.

검찰은 “피고인은 속칭 ‘묻지마 살인’에 가까운 범행을 저질렀으나 진지한 반성을 하지 않고 있고 범행 수법 역시 잔인하고 죄질이 매우 불량하다”고 구형 이유를 밝혔다.

그러면서 위치추적 전자장치 부착 30년과 보호관찰 명령을 함께 청구했다.

검찰은 또 김 씨에게 전자장치 부착 기간 월 1회 이상 정신의학과 전문의 치료를 받고, 혈중알코올농도 0.03% 이상의 음주 금지, 흉기 소지 금지 등을 명령해 달라고 요청했다. 아울러 생존 피해자에 대한 100m 이내 접근 금지 명령 조치 등도 필요하다고 덧붙였다.

김 씨 측 변호인은 “범행이 사전에 계획된 것이 아니라 오랜 기간 지속된 중증의 병리 증상이 만취 상태에서 발현돼 사실상 통제력을 상실한 상태에서 벌어진 것”이라며 양형에 반영해 달라고 요청했다.

이 날 김 씨는 “하고 싶은 말이 따로 없냐”는 판사의 질문에 고개만 끄덕였다. 다만 전자장치 부착 명령에 대해서는 기각해달라고 요청했다.

앞서 지난 1월 15일 열린 첫 공판기일에서 김 씨 측은 공소사실을 모두 인정하면서도 범행 상황이 기억나지 않는다고 주장한 바 있다.

김 씨는 지난 2025년 10월 26일 오후 2시쯤 서울 강북구 수유동에서 피해자 부부가 운영하는 음식점에 손님으로 방문했다가 현금 결제 시 제공되는 ‘1000원 복권’ 서비스를 받지 못했다는 이유로 60대 식당 부부에게 흉기를 휘두르며 난동을 피웠다. 피해자 부부는 대형 병원으로 이송됐으나 여성은 사망했고, 남성도 중태에 빠졌다.

해당 식당은 지난해 7월 신장개업을 하면서 1000원짜리 복권을 손님 모두에게 지급했다가 후에는 현금결제 손님에게만 준 것으로 전해졌다. 사건 당시 김씨는 현금 결제를 했음에도 “추첨 다음 날인 일요일은 복권을 주지 않는다”는 설명을 듣고 격분해 “복권을 안 줄 거면 음식 값을 깎아달라” 요구했고, 주인 부부가 이를 받아들였지만, 결제 과정에서 다시 시비가 생긴 것으로 파악됐다.

다음 공판은 4월 9일 오전 10시에 열린다.