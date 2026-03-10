‘상생협력 협의체’ 가동, 지역 노동계 컨설팅 도입으로 실질적 이행력 확보

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국수자원공사(K-water)가 노동조합법 개정 등 경영 환경 변화에 대응해 모회사와 자회사 간의 상생을 위한 원팀 체제를 본격적으로 가동한다.

한국수자원공사는 10일 대전 본사에서 자회사인 케이워터운영관리, 케이워터기술주식회사와 함께 ‘노동환경 변화의 시대를 넘어, 함께 성장하는 희망찬 미래로’를 구호로 내걸고 ‘모·자회사 노사공동 상생협력 선언식’을 개최했다고 밝혔다.

자회사까지 참여한 최초의 노사 공동 상생을 선언한 이번 행사는 윤석대 사장과 박기찬 한국수자원공사노동조합 위원장을 비롯해 자회사 경영진과 노조 대표, 한국노총 대전지역본부 관계자 등이 참석한 가운데 진행됐다.

참석자들은 노동조합법 개정 등 노사관계의 구조적 변화가 예고되는 시점에서 수동적인 대응을 넘어 조직 내 신뢰 자산을 선제적으로 구축하고, 급변하는 경영 환경에 대응해 미래 성장 동력을 확고히 하겠다는 의지를 모았다.

또 소통 창구인 ‘상생협력 협의체’를 운영해 현장 갈등 요소를 사전에 발굴하고 건설적 대안을 모색한다. 한국노총 대전지역본부는 전문 컨설팅과 중재역으로 참여해 협의 과정의 객관성을 확보하고 실질적인 이행을 지원할 예정이다.

한국수자원공사는 안정적 노사관계를 기반으로 현장 안전과 상생의 가치를 강화하는 한편, 현재 사활을 걸고 추진 중인 인공지능(AI) 전환과 글로벌 물 시장 경쟁력 확보 등 미래 핵심과제 수행에 자회사와 역량을 결집할 방침이다.

윤석대 한국수자원공사 사장은 “노동 법제 개편과 AI 전환이 교차하는 복합적 변화의 시기에 모·자회사 노사가 한 방향을 바라보며 함께 성장하는 새로운 상생 모델을 구축하겠다”고 밝혔다.

박기찬 한국수자원공사노조 위원장은 “이번 선언이 단순한 선언에 그치지 않고 실질적인 협력과 제도 개선으로 이어져 노동환경변화 시대를 넘어 희망찬 미래를 함께 열어가는 출발점이 되길 바란다”고 말했다.