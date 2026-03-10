비트코인 4거래일 연속 하락 멈추고 반등 트럼프 “전쟁 마무리 수순”… 중동갈등 완화 기대 스트래티지 비트코인 1만7900개 추가 매입 美 클래리티법 초당적 수정안 조율 중 인플레이션 우려·달러 강세·금리인하 기대감↓

[헤럴드경제=유동현 기자] 비트코인이 중동 리스크가 촉발한 하락세를 끊어내고 6만8000달러대로 재진입했다. 도널드 트럼프 대통령이 이란과 전쟁을 ‘마무리 수순’이라 밝히면서 완화 기대감이 형성된데다 DAT(디지털자산 전략 비축) 기업의 매수세, 클래리티법(CLARITY ACT) 통과 기대감이 맞물린 영향으로 풀이된다.

10일 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 오전 8시 기준 전날 대비 3.65% 상승한 6만8639달러를 기록했다. 지난 5일 7만3000달러선을 나타내다 전날 오전 6만5000달러대까지 –10%대 하락했지만 반등한 것이다. 같은 시간 시가총액이 높은 주요 디지털자산인 이더리움(3.01%), 리플(XRP·-1.43%), 솔라나(4.6%) 등도 상승세다. 전체 디지털자산 시총은 3.22% 상승한 2조3500억달러로 집계됐다.

상승 전환 배경은 미국과 이란 전쟁 완화 기대감 영향으로 보인다. 트럼프 대통령은 9일(현지시간) 미국 CBS와 전화 인터뷰에서 “전쟁이 마무리 수순(the war is very complete)이라고 생각한다”며 조기 종식 가능성을 시사했다. 발언이 알려지면서 브렌트유‧WTI 모두 마감 무렵 배럴당 90달러선 아래로 떨어졌다. 전날 유가가 2022년 7월 이후 처음으로 100달러를 돌파하면서 인플레이션 우려를 키우고 금리인하 기대감을 낮추자 비트코인 등 디지털자산은 하방 압력을 받았다.

투자심리도 소폭 개선됐다. 공포와탐욕지수는 이날 기준 22를 기록하며 ‘공포’ 구간을 기록했다. 이 지수가 20부터40 사이에 위치하면 투심이 공포에 놓였다고 해석한다. 지난 7일부터 9일까지 20보다 낮은 수치를 기록하며 ‘극도의 공포’를 기록했다. 미국과 이란 간 전쟁이 발발하기 전인 지난 5일 이 지수는 25(공포)였다.

비트코인을 전략매입하는 스트래티지가 추가 매입 사실을 밝히면서 투심을 끌어올렸다. 9일(현지시간) 스트래티지는 지난주에 비트코인 1만7994개(총 12억8000만달러)를 매입했다고 발표했다. 비트코인이 지난해 4분기부터 장기 하락하면서 스트래티지가 보유한 비트코인 평가손실이 확대되면서 매도 가능성을 주시했다. 그러나 지난 1월 비트코인 2만2305개(총 21억3000만달러)를 사들인 이후 두 달여 만에 최대 규모로 매입하면서 불안감을 잠재웠다. 스트래티지가 보유한 비트코인 평균 매입 단가는 7만5985달러로 현재 시세보다 높다.

미국 내 디지털자산 규제 체계를 명확하게 하는 클래리티법안을 둘러싼 정치적 타협 기대감도 긍정 요인이다. 외신 등에 따르면 상원 금융위원회의 공화당 팀 스콧 의원과 민주당 커스틴 질리브랜드 의원이 수정안을 조율하고 있다. 법안 내 최대 쟁점인 ‘스테이블코인 이자 지급’을 두고 은행권의 우려를 반영, 스테이블코인 예금 잠금 방식 장치를 강화했다. 동시에 CFTC(상품선물거래위원회)에 현물시장 감독권을 부여해 디지털자산 업계가 요구를 절충하는 방식이다. 홍진현 삼성증권 연구원 ”미국에서 클래리티법 논의가 재차 부각된 가운데 가상자산 무기한 선물 도입 가능성이 언급되며 파생상품 시장의 제도권 편입 기대가 형성됐다“고 평가했다.

다만 투자자들 사이 추세적인 상승 기대감은 낮다. 예측 플랫폼 마이리아드 마켓(Myriad Markets)에서 투자자들은 비트코인이 5만5000달러까지 떨어질 확률을 57%로 예측하고 있다. 중동 리스크에 따른 위험자산 회피가 드리운 가운데 유가 불안정 등에 따른 인플레이션 우려로 미국 금리인하 기대감이 낮고 달러 강세까지 겹치면서다. 현물 상장지수펀드(ETF) 자금도 지난 5일(현지시간)부터 3거래일 간 순유출(총 5억8000만달러)이 이어지고 있다.