종교음악 부문 90점 이상 성적으로 금상 수상... 국내외 70여 개 팀과 경쟁 속 위상 입증

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 은평구립합창단이 ‘대한민국국제합창대회(KICC)’에서 금상을 수상했다고 밝혔다.

지난달 26일부터 이달 2일까지 인천 일원에서 개최된 이번 대회는 미국, 러시아, 중국 등 국내외 70여 개 팀이 참가한 국제 규모의 합창대회다.

대회는 어린이·청소년·시니어·팝·재즈·종교음악 등 총 9개 부문으로 진행됐으며, 은평구립합창단은 종교음악 부문에서 90점 이상의 점수를 받아 금상을 수상했다.

은평구립합창단은 1991년 창단 이후 다양한 공연 활동을 이어오며 지역 문화예술 발전에 기여해 왔다. 이번 수상을 통해 은평구를 대표하는 문화예술단체로서의 위상을 확인했다.

김미경 은평구청장은 “이번 국제대회 성과는 단원들의 꾸준한 노력과 열정이 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 은평구립합창단이 지역을 대표하는 문화예술단체로 자리매김할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.