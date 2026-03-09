국가승인통계 ‘한국 어르신의 일과 삶 패널(KSWL)’ 제1차 데이터 설명회 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국노인인력개발원은 오는 13일 오후 서울 중구 한국프레스센터 20층 국제회의장에서 ‘한국 어르신의 일과 삶 패널(KSWL)’ 제1차 데이터 설명회를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 설명회는 2024년 실시된 ‘한국 어르신의 일과 삶 패널(KSWL)’ 1차 조사 데이터를 학계와 정책 현장에 처음으로 공개하고, 노년기 일과 삶의 변화를 장기적으로 분석할 수 있는 종단 패널 데이터 기반 연구 인프라를 공유하기 위해 마련됐다.

설명회에서는 패널의 설계 배경과 조사 구조, 주요 변수 체계, 가중치 산출 방식, 복합표본 분석 방법론까지 폭넓게 다룰 예정이다.

특히, 가중치 산출 구조와 복합표본 분석 방법론에 대한 전문 강의가 포함돼 연구자들이 실제 분석에 활용할 수 있는 실질적인 방법론적 정보를 제공할 계획이다.

한국노인인력개발원은 이번 데이터 공개를 시작으로 축적되는 종단 자료를 활용해 노인일자리와 사회활동 지원사업의 정책 성과를 체계적으로 분석하고, 정책 환류와 제도 개선을 위한 근거 기반 연구를 지속해서 확대해 나갈 계획이다.

김수영 한국노인인력개발원 원장은 “더 이상 노인일자리는 생계가 어려운 분들에게 일자리를 제공하는 복지 정책이 아니라 초고령사회에서 국가의 지속가능성을 담보하는 가장 확실한 투자”라며 “이번 패널 데이터가 나라 전체의 부양 부담을 덜어내는 중요한 인프라가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

설명회 사전 시청은 포스터 하단 QR코드 스캔 또는 구글폼을 통해 가능하다.