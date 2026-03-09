정부 긴축 기조 속 ‘전략적 증액’ 승부수 AI·우주항공 등 총력미래 먹거리 집중

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 내년도 국비 확보 목표액을 11조7000억원으로 확정하고 본격적인 예산 확보전에 돌입했다.

도는 9일 도정회의실에서 박일웅 행정부지사와 김명주 경제부지사 주재로 ‘2027년도 국비 신규사업 발굴 보고회’를 열었다. 이날 회의에는 전 실·국·본부장이 참석해 신규 발굴 사업의 타당성을 재점검하고 부처 설득을 위한 논리 개발 등 단계별 대응 전략을 공유했다.

도가 제시한 내년 국비 확보 목표액 11조7000억원은 수해복구비 등 일시적 예산을 제외하고 역대 최대 규모였던 지난해 확보액(11조892억원)보다 약 6000억원 이상 늘어난 수치다. 도는 단순 예산 증액을 넘어 ‘국비 11조원 시대’를 완전히 안착시키고 지역 경제의 체질을 바꾸는 데 방점을 찍었다.

주요 확보 전략은 세 갈래다. 우선 설계와 사전 절차가 마무리된 대형 사회간접자본(SOC) 사업의 신속한 추진이다. 이어 인공지능(AI) 전환과 연구개발(R&D)을 통한 항공우주·방산 등 주력산업의 고도화다. 마지막으로 소상공인과 청년, 의료·안전을 포괄하는 민생 안정 기반 강화다.

현재까지 도가 발굴한 국비 사업은 총 11조6371억원 규모로 이 가운데 경남의 미래 지도를 바꿀 신규 사업은 1758억원 규모로 집계됐다.

핵심 신규 사업으로는 산업 분야에서 ▷방산·항공용 핵심 금속 복합소재 공급망 강화 기반 구축 ▷휴머노이드 로봇 자율화 기술 개발 및 실증 ▷우주산업 특화 3D 프린팅 기술 통합지원 센터 건립 ▷AI 자율제조 실증지원센터 구축 등이 포함됐다. SOC와 민생 분야에서는 ▷거제~통영 고속도로 건설 ▷사남~정동 도로 건설 ▷거창적십자병원 이전 신축 ▷한-아세안 국가정원 조성 등이다.

도는 4월 말 중앙부처 예산 신청을 앞두고 정부 설득 논리를 보강하기로 했다. 8월 정부 예산안 확정 전까지 지방재정협의회와 여야 예산정책협의회를 잇따라 열고, 세종시에 국비 상황실을 상시 가동해 부처 실무진과 기획재정부를 밀착 마크할 계획이다. 국회 심의 단계인 연말까지는 지역 국회의원들과 ‘원팀’을 이뤄 마지막 1원까지 지켜낸다는 전략이다.