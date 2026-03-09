양국 중앙은행 18.5조원 상호 자금지원 가능

[헤럴드경제=양영경 기자] 한국과 스위스가 양자간 통화스왑 계약을 갱신했다.

재정경제부는 한국은행과 스위스 중앙은행이 9일(한국시간 기준) 스위스 바젤에서 스위스프랑/원화 통화스왑 계약을 갱신했다고 밝혔다.

이번 갱신으로 양국 중앙은행은 최대 100억 스위스프랑 규모의 통화스왑을 유지하게 된다. 원화 기준 지원 가능 규모는 환율 변동을 반영해 기존 11조2000억원에서 18조5000억원으로 상향 조정됐다.

통화스왑 계약 기간은 2026년 3월 1일부터 2031년 3월 1일까지 5년으로, 기존 계약 기간과 동일하게 유지된다. 이번 갱신은 금융협력 강화와 금융시장 기능 활성화를 목적으로 이뤄졌다.

스위스는 주요 기축통화국 중 하나로 평가된다. 한·스위스 통화스왑은 2018년 처음 체결됐으며 지난 2021년 한 차례 연장된 바 있다.

정부와 한국은행은 이번 계약 갱신을 통해 금융위기 등 불안 상황에서 활용 가능한 외환부문 안전판이 강화될 것으로 보고 있다. 특히 최근 스위스프랑 강세 영향으로 스왑 규모의 미 달러 환산액은 약 106억달러에서 약 130억달러 수준으로 증가한 것으로 나타났다.