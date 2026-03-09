마산합포 5년 만의 신규 대단지…738가구 일반분양

[헤럴드경제=윤성현 기자] 태영건설이 경남 창원시 마산합포구 자산동 83-2번지 일원 자산구역 주택재개발 정비사업을 통해 ‘메트로시티 자산 데시앙’을 5월 분양한다.

메트로시티 자산 데시앙은 창원 지역 랜드마크로 자리 잡은 ‘메트로시티’ 브랜드의 계보를 잇는 단지다. 향후 총 7055가구 규모의 메트로시티 브랜드 타운 완성을 앞두고 있으며, 이번 단지는 자산동 첫 프리미엄 브랜드 아파트로 공급된다.

단지는 지하 2층~지상 33층, 12개 동, 총 1250가구 규모로 조성된다. 이 중 738가구가 일반분양 물량이다. 일반분양 전용면적별 가구수는 ▷59㎡A 221가구 ▷59㎡B 27가구 ▷72㎡A 253가구 ▷72㎡B 114가구 ▷84㎡A 27가구 ▷84㎡B 96가구로 전 세대가 중소형 평형으로 구성됐다.

이번 공급은 마산합포구에서 5년 만에 선보이는 신규 분양 단지로 희소성이 높다. 2026년 이후 입주 물량이 사실상 없는 상황에서 대단지 브랜드 아파트가 공급되는 만큼 수요자 관심이 집중될 것으로 보인다.

입지는 무학초등학교가 바로 앞에 위치한 ‘초품아’ 단지로, 마산중·마산고 등도 도보권에 있다. 무학산과 추산근린공원이 인접해 있으며 일부 세대에서는 마산항 조망도 가능하다.

교통 여건도 갖췄다. 마산 고속버스터미널, KTX 마산역, 서마산IC까지 차량 15분 이내로 이동할 수 있다. 부산 부전역~마산역을 잇는 부전-마산 복선전철이 공정률 99%로 개통을 앞두고 있으며, 가덕도 신공항 고속화 철도와 창원형 트램도 추진 중이다.

생활 인프라도 풍부하다. 롯데마트, 이마트, 신세계백화점, 창원NC파크 등 상업·문화시설과 마산의료원, 창원제일종합병원 등이 인접해 있다. 인근 마산해양신도시 개발사업과 디지털 마산자유무역지역 조성도 예정돼 있다.

단지는 남향 위주 배치와 넉넉한 동간 거리로 설계되며, 지상에는 그린 프라자와 아띠랑스 가든 등 조경 공간이 조성된다. 피트니스센터, 실내 골프연습장, 사우나, 프라이빗 영화관, 카페형 도서관, 뮤직 스튜디오 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련된다. 전 세대 유리난간 창호를 적용하고 2~3세대 라인별 엘리베이터 2대를 설치해 주거 편의성을 높였다. 견본주택은 5월 창원시 마산합포구 오동동에서 문을 열 예정이다.