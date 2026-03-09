담양군, 군 복무 청년 상해 단체보험 시행

수술 등 15종 보장으로 안심 복무 여건 조성

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군이 군 복무 중인 지역 청년들의 복지 향상과 사회안전망 강화를 위해 군 복무 청년 상해 단체보험 지원사업을 시행한다.

보험기간은 2026년 3월 9일부터 2027년 3월 8일까지이며, 지원 대상은 담양군에 주민등록을 둔 현역 군 복무 청년이다. 다만 직업군인, 사회복무요원, 산업기능요원 등은 제외된다.

해당 보험은 별도의 신청 절차 없이 군 입대 시 자동 가입되고 전역 시 자동 해지되는 방식으로 운영된다.

군 복무 중 상해·질병·사망·입원·수술 등 사고나 질병 발생 시 15종의 보장을 받을 수 있으며, 다른 보험과 관계없이 중복 보상도 가능하다.

군 관계자는 “군 복무 청년 상해 단체보험 지원을 통해 청년들의 경제적 부담을 덜고 안심하고 복무할 수 있는 여건이 조성되길 바란다”며 “앞으로도 청년의 생활 안정과 복지 향상을 위한 정책을 지속적으로 추진해 청년이 머물고 성장할 수 있는 담양을 만들어 나가겠다”고 말했다.