프리미엄 초음파 진단기기 R20와 연동 초음파로 종양 부위 정밀 선택적 파괴

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성메디슨이 비침습 초음파 기반 암 치료 분야의 글로벌 선도 기업 히스토소닉스(HistoSonics)와 전략적 협력에 나선다.

삼성메디슨의 정밀진단 영상 기술과 히스토소닉스의 치료 기술을 바탕으로 신규 시장을 개척하고, 미래 의료 설루션 혁신을 선도한다는 계획이다.

9일 삼성메디슨에 따르면 히스토소닉스는 초음파로 절개 없이 종양 조직을 기계적으로 파괴하는 ‘히스토트립시’ 기술을 상용화한 기업이다. 해당 기술을 적용한 ‘에디슨’ 시스템은 2023년 미국 식품의약국(FDA)의 드 노보(De Novo·최초) 승인을 획득했다.

히스토소닉스는 최근 기업가치 약 22억5000만달러(약 3조원) 규모의 투자를 유치하며 성장 잠재력을 재확인했다. 웰링턴 매니지먼트, 제프 베이조스, 존슨앤존슨 이노베이션 등 주요 전략·기관 투자자가 참여했다.

삼성메디슨은 히스토소닉스와의 협력을 통해 자사 프리미엄 초음파 진단기기 ‘R20’과 에디슨시스템의 실시간 연동을 구현했다.

R20에서 획득한 고해상도 실시간 초음파 영상을 에디슨 시스템으로 안정적으로 송출하는 기능을 개발했다. 히스토트립시 치료 과정에서 발생하는 고강도 음향 환경을 정밀하게 반영해 영상 신호처리 아키텍처와 시스템 인터페이스를 전면 재설계했다.

에디슨 시스템은 히스토트립시 기술을 기반으로 종양 부위에 초음파를 정밀 집속해 미세기포를 생성·붕괴시키는 방식으로 종양 조직을 선택적으로 파괴한다. 절개가 필요 없어 환자의 회복 부담을 낮출 수 있는 것이 강점이다.

여기에 고품질 실시간 영상 기술이 더해지면서 치료 부위 조준 정확도를 높이고, 시술 전반의 정밀성과 안전성을 한층 강화했다.

마이크 블루 히스토소닉스 최고경영자(CEO)는 “R20과 에디슨 시스템을 통합해 의료진이 최적화된 고해상도 영상 환경에서도 보다 정확하게 시술할 수 있도록 지원함으로써 한층 향상된 치료를 제공하겠다”고 전했다.

유규태 삼성메디슨 대표는 “이번 협력은 초음파 기술의 확장성을 기반으로 진단과 치료를 연결하는 중요한 전환점”이라며 “글로벌 유망 기업들과의 전략적 파트너십을 확대해 사업 포트폴리오를 다각화하고 미래 성장 동력을 확보하겠다”고 밝혔다.