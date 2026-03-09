“김성태, 검사실을 집무실처럼…국정조사 필요”

[헤럴드경제=정석준 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 9일 ‘쌍방울 대북 송금 사건’과 관련해 “검찰이 사법을 남용하고 공권력을 사유화해 벌인 조작이었음이 의심할 수 없는 사실로 굳어지고 있다”고 말했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 대북 송금 사건의 핵심 인물인 김성태 전 쌍방울 회장과 검찰 사이의 유착 의혹을 제기하며 이같이 주장했다.

그는 “구치소에 수감 중이던 김성태 전 회장이 (수원지검 1313호) 검사실을 집무실처럼 이용했다는 것이 법무부 특별점검으로 밝혀지고 있다”며 “1313호 검사실은 술 파티에 이어 조작과 유착, 특혜로 얼룩진 악령의 도가니로 기록될 것 같다”고 언급했다.

이어 “수용 질서 위반과 수사 준칙을 어겼다는 것도 큰 문제이지만 검사와 피의자 사이 유착이 무엇을 거래하며 이뤄졌는가를 생각하지 않을 수 없다”며 “쌍방울 대북 송금 사건이 (당시 이재명 경기도지사를 엮기 위한) 명백한 조작이었음이 다시금 확인되는 것 아니냐”고 반문했다.

정 대표는 “법을 왜곡한 조작은 날강도보다 더한 살인 행위”며 “민주당은 절대 좌시하지 않고 그냥 넘어가지 않겠다”고 강조했다.

그러면서 “법으로 법을 지키겠다”며 “국정조사를 추진해 조작 검사의 민낯을 샅샅이 보여드리고, 부당한 공소는 취소시키겠다”고 말했다.

아울러 “조작 기소에 가담한 책임자를 처벌함으로써 정치 검찰이 다시는 사법 체계에 발을 들이지 못하도록 하겠다”고 덧붙였다.