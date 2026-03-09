‘어반소프트’ 등 3종…대형패널 활용 하루시공도 가능

KCC글라스(대표 정몽익)의 인테리어 브랜드 ‘홈씨씨’가 욕실 시공패키지 ‘이지바스’(사진)를 전면 개편해 출시했다.

이지바스는 욕실을 기존처럼 타일시공을 하지 않고 대형패널인 ‘이지패널’과 ‘이지플로어’를 활용한 시공패키지다. 이를 통해 시공 때 발생하는 소음·분진·누수 걱정을 줄이고 시공기간을 크게 단축, 하루시공도 가능하게 한다. 이와 함께 몰딩의 외부노출 없이 시공하는 ‘히든메지몰딩공법’을 적용해 유지관리가 쉽고 개방감 있는 공간연출이 가능한 것도 강점이다.

새로 개편된 이비자스 패키지 3종은 ▷도시적인 세련미를 강조한 ‘어반소프트’ ▷아늑하고 포근한 분위기를 연출하는 ‘코지내추럴’ ▷고급스럽고 시크한 공간을 완성하는 ‘모던시크’ 등. 또한 비데 일체형 양변기, 무광니켈 수전 등 구성품도 대폭 추가됐다.

이밖에 창호시장에서 검증된 ‘완성창’ 개념을 도입해 본사가 인증한 시공팀의 안심 표준시공과 시공 후 품질 1년간 보증도 제공한다.

KCC글라스는 “이번 리뉴얼은 시공부담을 줄인 이지바스의 장점에 트렌디한 디자인과 편의성을 더하는 데 주력했다”고 전했다.