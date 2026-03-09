이민호 서교공 대리, 종로3가역 순찰 중 습득 가방엔 귀금속까지 들어있어…즉시 112 신고

[헤럴드경제=손인규 기자] 지하철역 직원의 신속한 대처로 현금 3억원과 귀금속이 들어있는 가방이 2시간 30분 만에 무사히 주인 품으로 돌아갔다.

서울교통공사는 6일 오전 1시께 서울 지하철 1호선 종로3가역 승강장에서 현금 3억원가량과 귀금속이 들어있는 가방을 습득, 주인에게 인계했다고 9일 밝혔다.

서교공에 따르면 1호선 종로3가역에 근무하는 이민호 서교공 대리가 6일 0시55분께 마지막 열차를 확인하며 시청 방면 승강장을 순회하던 중, 승차위치 8-2 부근 의자에서 검정색 가방을 습득했다. 유실물 확인 중 가방 안에 현금다발 3개(약 3억원)와 목걸이, 귀걸이 등이 들어있는 작은 귀금속 상자 5개를 발견해 즉시 112에 신고했다. 이후 인근 파출소에서 경찰 2명과 유실자가 함께 역에 방문, 가방을 무사히 인계했다.

가방 주인은 금세공업 관련 종사자로 확인됐으며, 가방을 승강장 의자에 둔 사실을 모른 채 지하철에 탑승했고 어디에서 분실했는지 기억하지 못했던 것으로 알려졌다. 해당 승객은 같은 날 낮 12시께 종로3가역에 다시 방문, 가방을 찾도록 도움을 준 직원들에게 감사의 뜻을 표했다.

마해근 서교공 영업본부장은 “크게 마음 졸였을 승객이 가방을 빨리 찾을 수 있어서 다행”이라며 “앞으로도 역사 순회와 CCTV 모니터링을 강화해 시민들이 안심하고 지하철을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.