[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 자활 참여자의 건강권을 보장하고 안정적인 자립 기반을 조성하기 위해 광역 지자체 최초로 ‘올리브(ALL-LIVE) 종합건강검진비 지원사업’을 추진한다고 9일 밝혔다. 올리브는 ‘모두(ALL) 함께 잘 사는 부산(LIVE)’을 만든다는 뜻을 담은 부산 자활 정책 브랜드다.

이 사업은 경제적 부담 등으로 정기적인 검진을 받기 어려운 자활 참여자의 질병을 조기에 발견하고 예방해 근로 지속 가능성을 높이고, 의료 사각지대를 해소하기 위한 것으로 자활기업과 연계해 광역 차원에서 브랜드화하고 체계적으로 추진하는 사례는 부산이 광역 지자체 가운데 처음이다.

시는 3개월 이상 자활사업단·기업 자활 참여자 162명을 대상으로 1인 30만원 이내의 종합건강검진비를 지원한다. 추가 진료비, 검사비 등은 시가 올해 자활 참여자에게 지원한 올리브 카드로도 결제 가능하며, 이는 자활기업 매출을 높이는 데에도 이바지할 것으로 예상된다.

사업비로 ‘엘에스(LS)일렉트릭’이 5000만원을 후원했고, 검진은 부산 자활기업 부산돌봄의료복지 사회적협동조합의 부속 의료기관 ‘돌봄과나눔의원’과 협력해 추진된다. 이 조합은 부산광역자활기업으로 지난해 3월 ‘돌봄과나눔의원’을 개원했다. 의원은 통합돌봄 모델의 1차 의료기관 역할을 하고 있으며, 의료와 돌봄 서비스를 결합한 자활기업의 대표 사례다.

해당 의원은 올해 올리브마켓 사업장으로 신규 지정돼, 구매용 포인트(1인 20만원)가 담긴 올리브카드 사용이 가능한 곳이다. 또한 일반 병원과는 다르게 자활 참여자에 대한 이해도가 높고, 건강검진뿐만 아니라 건강 상담, 교육 등 사후 관리까지 종합적인 지원을 할 예정이다.

시는 이번 사업으로 자활 참여자의 맞춤형 건강 안전망을 구축하고 ‘올리브(ALL-LIVE)’ 브랜드를 확장해 자활 정책의 새로운 의료모델을 제시한다.

시는 앞으로도 자활 참여자 삶의 질 향상을 위한 실질적인 의료복지 지원을 강화하고, 지역 내 사회적경제 조직 간 선순환 구조를 강화하기 위한 자활기업의 역할 확대와 공공-민간 협력 모델 구축을 동시에 구현할 계획이다.