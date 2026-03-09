[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시와 부산경제진흥원은 산업단지 근로자의 출퇴근 편의를 개선하기 위해 통근버스 운행업체와 신규 계약을 체결하고 3월 첫째 주 시범운행을 거쳐 본격 운행을 시작한다고 9일 밝혔다. 이번 운영은 지난해 발표한 통근버스 확대 계획을 반영한 것으로, 노선별 증차와 노선 신설·확대 등 조정사항을 적용했다.

시는 시범운행 기간 노선별 탑승 현황, 운행 적정성, ‘산단타요’ 애플리케이션 이용 불편사항 등을 점검하고 산업단지 입주기업과 근로자의 의견을 수렴했다. 또한 통근버스 운행 용역을 체결한 부산은성관광, 태평양관광투어, 경남고속뉴부산관광, 경남고속뉴부산관광(협)의 차량에 대해 안전점검과 운전기사 노선 숙지, 친절응대 교육 등을 실시하는 등 안전 관리에도 만전을 기했다.

산단 통근버스는 9일부터 16개 산업단지, 22개 노선에 57대를 투입해 하루 132회(출근 68회, 퇴근 64회) 운행한다. 이는 전년 대비 ▷수혜 산업단지 3곳 확대 ▷노선 6개 확대(신설 2개, 조정·확대 4개) ▷차량 10대 증차 ▷운행 횟수 31회(출근 16회, 퇴근 15회) 증편에 해당한다.

특히 만차 민원이 지속됐던 노선을 중심으로 차량을 추가 배치하고 전용 애플리케이션 ‘산단타요’를 통해 실시간 버스 위치 정보를 제공해 이용자의 대기시간을 줄일 것으로 기대된다. 또 산업단지 권역별 통근 여건과 수요를 반영한 맞춤형 운행 체계도 적용한다.

서부산권에는 총 48대(8대 증차)를 투입해 하루 106회(출근 55회, 퇴근 51회) 운행한다. 동부산권은 교통 접근성이 낮은 지역을 중심으로 노선을 신설(에코장안, 명례)하고 기존 노선을 확대·조정(정관농공단지, 에코장안, 의과학산단)해 교통 사각지대를 보완한다. 또한 동해선 좌천역과의 연계를 강화하고 총 9대(2대 증차)를 투입해 하루 26회 운행할 계획이다.

시는 이번 산단 통근버스 본격 운행으로 산업단지 근로자의 출퇴근 편의가 개선되고 산업단지 근로환경 개선에도 도움이 될 것으로 기대한다.