[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 저출생·청년 유출·고령화 등 인구구조 변화에 대응하고, 시민의 창의적인 정책 제안을 시정에 반영하기 위해 ‘2026 부산 인구활력 정책 아이디어 공모전’을 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 공모전은 지역 특성을 반영한 인구정책을 시민과 함께 발굴하는 시민참여형 공모로, 정책 공감대 형성과 실효성 있는 아이디어 발굴을 목표로 한다. 시는 시민과 현장의 목소리가 반영된 아이디어 중 우수 제안은 관련 정책 검토를 거쳐 향후 인구정책에 반영할 계획이다.

공모 분야는 ▷포용적 생애주기 성장 지원 ▷매력적 정주·생활 환경 조성 ▷초광역 혁신성장 기반 확충 등 3개 분야다. 심사는 1차 서면 심사와 2차 발표 심사로 진행되며, 총 8건의 수상작을 선정한다. 최종 결과는 6월 중 시 누리집을 통해 발표할 예정이다.

시상 규모는 ▷최우수상 1점(200만원) ▷우수상 2점(각 100만원) ▷장려상 5점(각 20만원)이다. 수상작은 정책 반영 가능성과 실행력, 창의성 등을 종합적으로 평가해 최종 선정하며, 오는 7월 ‘제15회 인구의 날’ 기념행사와 연계해 시상한다.

공모전 접수는 9일부터 4월 17일까지 진행되며, 부산 인구정책에 관심 있는 전국 누구나 개인 또는 기관(단체) 자격으로 참여할 수 있다. 참가를 희망하는 경우 시 누리집 고시·공고란(www.busan.go.kr/nbgosi)에 게시된 참가신청서와 아이디어 제안서를 작성해 접수 기간 내 전자우편(gustp@korea.kr)으로 제출하면 된다.