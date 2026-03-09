‘2026 신한 쉬어로즈 컨퍼런스’ 참석 “주체적 사고로 스스로 정답 만들어야” 2018년부터 총 390명 여성 리더 코칭

[헤럴드경제=김은희 기자] 진옥동 신한금융그룹 회장이 여성 리더들을 만나 신한의 인재로 계속 성장해 나갈 것을 당부했다.

9일 신한금융에 따르면 진옥동 회장은 지난 6일 서울 중구 로얄호텔에서 열린 ‘2026년 신한 쉬어로즈(SHeroes) 컨퍼런스’에 참석해 “신한 쉬어로즈는 여성 리더를 넘어 신한을 이끄는 인재”라며 이같이 강조했다.

이날 행사에는 진 회장과 그룹 여성 임원, 본부장들이 참석해 쉬어로즈 9기로 선발된 60여명의 새로운 여정을 축하했다. 신한 쉬어로즈는 2018년부터 시작된 금융권 최초의 여성 리더 육성 프로그램으로 지난해까지 총 390명의 그룹 내 여성 리더를 선발해 체계적인 멘토링과 코칭 프로그램을 진행해 왔다.

진 회장은 특히 “누군가 만들어 놓은 길을 따르지 말고 주체적 사고를 바탕으로 스스로 정답을 만드는 리더가 되길 바란다”며 여성 리더들의 적극적인 역할을 주문했다.

현장에는 지난해 교육 과정을 수료한 쉬어로즈 8기 멤버도 자리해 ‘일류 신한’을 위한 쉬어로즈의 역할에 대한 강연을 듣고 그간의 교육 성과를 공유했다. 여성 리더십 강화를 위한 실행 방안도 발표했다.

신한 쉬어로즈는 여성 리더 인재 발굴과 역할 확대를 통해 그룹의 다양성 존중 문화를 확산하는 데 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.

신한금융은 수료자들과의 지속적인 네트워킹을 통해 프로그램을 발전시켜 나가고 있다. 특히 올해부터는 여성 리더라는 범주를 넘어 본업의 혁신과 실행을 위한 개인별 목표에 집중해 팀워크, 변화 시도 등 현장에서 바로 활용할 수 있는 주제로 프로그램을 진행할 계획이다.