글로벌 자동차 도어 시스템 부품 기업 사업 협력 MOU 체결…국내외 공장 순차 공급 불량률 0%로 감소…대규모 공급으로 이어져

[헤럴드경제=고은결 기자] 두산로보틱스가 글로벌 자동차 부품 전문기업 광진그룹과의 전략적 파트너십을 통해 100대 이상의 제조용 로봇 설루션을 공급한다.

두산로보틱스는 광진그룹과 ‘자동차 부품 제조공정 혁신 및 로봇 자동화 설루션 사업 협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

광진그룹은 미국·멕시코·인도·베트남 등 전 세계 주요 거점에 생산공장을 운영하는 글로벌 자동차 도어 시스템 부품 전문기업이며 다양한 공정에서 두산로보틱스 로봇을 도입해 운용 중이다.

이번 협약에 따라 두산로보틱스는 올해 5월까지 기존 11대에 이어 추가로 8대, 총 19대 공급을 완료하고, 2027년까지 광진그룹 국내외 공장에 총 100대 이상의 제조용 로봇 설루션을 순차 공급하기로 합의했다.

이번 대규모 공급 계획은 두산로보틱스의 기술력과 신뢰성이 글로벌 자동차 공급망에서 공식 검증된 결과로 평가된다. 특히 두산로보틱스의 제조용 로봇 설루션 도입 이후 제품 불량률이 0%로 감소한 점이 결정적인 요인으로 작용했다.

두산로보틱스의 제조용 로봇 설루션은 기존 공장의 레이아웃 변경 없이 도입 가능하고, 안전성과 정밀도가 높아 작업자와 효율적으로 협업할 수 있다. 또한 작업자의 숙련도에 따라 발생할 수 있는 품질 편차의 가능성을 줄여, 불량률 감소와 품질 향상에도 기여한다. 이 외에도 제조 사이클 시간 단축으로 생산성이 향상되고, 안정적인 공장 운영이 가능하다는 강점이 있다.

양사는 이번 협약을 발판 삼아 대규모 공급 외에도 광진그룹의 다양한 부품 제조 공정에 적용 가능한 맞춤형 로봇 설루션을 공동 개발하는 등 협력의 범위를 확대할 계획이다. 또한 각사 전문성을 바탕으로 단계별 로봇 설루션 도입 계획 수립 및 환경 조성을 위한 실무 협의체도 운영하기로 했다.

박인원 두산로보틱스 사장은 “두산로보틱스의 로봇 설루션이 광진그룹 생산현장에 성공적으로 구축될 수 있도록 지원하고, 양사의 협력을 통해 글로벌 제조 자동화 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.