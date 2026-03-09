압구정 플래그십 확장∙리뉴얼…미식 브랜드 쇼룸 역할도

[헤럴드경제=김진 기자] LF푸드가 압구정 플래그십 스토어 ‘메종드구르메’를 이전·확장해 리뉴얼 오픈했다고 9일 밝혔다.

식료품 마켓과 카페테리아를 결합한 ‘그로서테리아’ 콘셉트다. 프리미엄 유럽 식재료부터 커피·디저트·브런치·와인을 한 공간에서 선보인다. 메뉴에 쓰인 식재료를 현장에서 바로 살 수 있게 구성했다.

매장은 14개 테마 존으로 나뉜다. 부티크, 베이커리, 올리브 오일, 트러플, 소스&시즈닝, 치즈&버터, 와인 페어링, 그랩&고·요거트&토핑, 바, 와인&음료, 다이닝 디시, 띠리에 등이다. 입구 부티크 존은 시즌별 미식 테마와 브랜드 협업, 한정 상품을 중심으로 운영된다.

리뉴얼 오픈을 기념해 10일부터 구매 금액대별 사은 행사를 진행한다. 1만원 이상 구매하면 럭키박스, 5만원 이상은 티네 크림치즈 2종과 브라운 치즈를, 8만원 이상은 보냉백을 증정한다.

LF푸드 관계자는 “엄선된 프리미엄 식재료와 차별화된 큐레이션을 바탕으로 새로운 미식 브랜드와 콘텐츠를 선도적으로 제안하겠다”고 말했다.