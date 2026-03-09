발달 단계 고려한 스텝 시리즈 칫솔 시장 선도

[헤럴드경제=최은지 기자] 동아제약은 조르단 어린이 칫솔이 국내 어린이 칫솔 시장에서 5년 연속 판매 1위를 기록했다고 9일 밝혔다.

시장조사기관 닐슨코리아가 2020년 12월부터 2025년 12월까지 온·오프라인 판매처를 대상으로 조사한 결과에 따르면, ‘조르단 스텝 시리즈’는 해당 카테고리 내에서 가장 높은 점유율을 유지하며 시장 선두 자리를 굳혔다.

조르단은 1837년 노르웨이 오슬로에서 시작된 전통 구강용품 브랜드로, 국내에서는 2010년부터 동아제약이 유통을 맡아 판매를 시작했다. 과학적 연구를 기반으로 한 우수한 제품력과 부모들 사이의 입소문을 바탕으로 한국 시장에서 빠르게 안착했다는 평가를 받는다.

특히 조르단은 어린이가 사용하는 제품인 만큼 안정성 기준을 엄격히 적용하고 있으며, 세정력이 제한적이고 변형 가능성이 있는 나무 소재 대신 어린이 구강 구조에 최적화된 다양한 소재와 경도의 브러쉬를 적용해 제품을 설계했다.

주력 제품인 스텝 시리즈는 아이들의 성장 단계별 구강 발달 특성을 고려해 총 3단계로 구성됐다. 0~2세용인 스텝 1은 연약한 잇몸을 자극 없이 보호하는 부드러운 모와 부모가 편리하게 양치를 도울 수 있는 미끄럼 방지 그립을 적용했다. 이어 스스로 양치를 시작하는 3~5세용 스텝 2는 적정량의 치약 사용을 유도하는 특화된 구조를 갖췄으며, 영구치가 나오기 시작하는 6~9세용 스텝 3은 정밀한 세정이 가능하도록 다층 모 구조를 채택해 세정력을 확보했다.

조르단 관계자는 “이번 5년 연속 1위 달성은 단순한 실적을 넘어 부모들의 깊은 신뢰가 쌓인 결과”라며 “최근에는 충치 예방 효과를 강화한 조르단 치약과의 시너지를 통해 소비자들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다”고 전했다.

동아제약은 한국 시장에서의 성공 모델을 기반으로 아시아 태평양 지역 등 글로벌 시장으로의 확장을 지속적으로 추진할 계획이다.