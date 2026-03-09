2018년부터 식수·식량 등 실질적 도움

[헤럴드경제=강승연 기자] 치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹이 본사와 가맹점의 참여형 사회공헌활동인 ‘아이러브아프리카’를 통해 누적 기부액 26억원을 지원했다고 9일 밝혔다.

‘아이러브아프리카’는 국내 최초 아프리카 전문 국제구호개발 비정부기구인 사단법인 아이러브아프리카와 함께 아프리카 취약계층에 실질적인 도움을 전하는 활동이다. 치킨 1마리 주문 시 본사와 가맹점이 각각 10원씩 총 20원을 적립하는 매칭펀드 방식으로 기금을 조성한다.

지난 2025년에는 케냐 카지아도 카운티 노레텟 초등학교와 노레텟 중학교에 ‘BBQ 치킨 농장&자립 캠프’를 설치했다. 학생들에게 양계 실습을 통해 자립 역량을 키워주는 프로그램이다. 노레텟 중학교는 2026년 1월 완공했다. 우물 건립도 이어가고 있다.

BBQ 관계자는 “고객과 패밀리, 본사가 함께 마음을 모아 아프리카 주민들에게 직접적으로 도움을 주는 활동이라 의미가 깊다”고 말했다.