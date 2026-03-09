[헤럴드경제=정석준 기자] 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 1주 만에 반등하면서 58.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 9일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3∼6일 전국 18세 이상 2004명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 58.2%로 집계됐다. 지난주 조사보다 1.1%포인트(p) 오른 수치다.

부정 평가는 1.1%p 하락한 37.1%였고, ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 4.7%로 집계됐다.

리얼미터는 이란 사태 속 위기관리 능력에 대한 긍정적인 평가가 지지율 상승을 견인한 것으로 분석했다.

리얼미터는 “미·이스라엘-이란 공습으로 환율 1500원 돌파와 코스피 폭락 위기가 닥쳤으나 대통령의 100조원 주식시장 안정 프로그램 지시, 유가 최고가격 지정 검토 등 민생 중심 대응이 긍정적으로 평가받아 지지율이 상승한 것으로 풀이된다”고 말했다.

지난 5∼6일 전국 18세 이상 1001명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 48.1%, 국민의힘이 32.4%의 지지율을 기록했다.

민주당은 전주 대비 1.0%p 올랐고, 국민의힘은 1.4%p 내렸다.

조국혁신당은 2.8%, 개혁신당 2.6%, 진보당 1.3%로 각각 집계됐다. 무당층은 10.4%였다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.

대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%p, 응답률은 4.7%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 4.0%였다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.