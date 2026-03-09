HVDC 해저케이블 생산능력 확충 뒷받침 수출금융 2000억·공급망기금 2500억 금융수단 결합 지원 ‘K-파이낸스 패키지’

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국수출입은행은 대한전선이 충남 당진에 건설 중인 ‘해저케이블 제2공장 신설 프로젝트’에 총 4500억원 규모의 금융을 지원할 예정이라고 9일 밝혔다.

수은은 국가핵심자원인 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블의 국내 생산능력을 확충하기 위해 수출금융 2000억원과 공급망안정화기금 2500억원을 투입한다. 이는 수은의 금융수단을 결합해 지원하는 ‘K-파이낸스 패키지’의 성공적 사례다.

대한전선 당진 2공장은 대규모 해상풍력 단지 조성과 국가 간 전력망 연계에 필수적인 HVDC 해저케이블 등을 생산하는 시설이다.

HVDC 해저케이블은 ‘에너지 고속도로’로 불리는 국가 핵심 전력망은 물론 최근 수요가 급증하는 글로벌 인공지능(AI) 데이터센터 구축에도 필수적인 기반 시설로 꼽힌다. 수은은 최근 도입한 ‘AX(AI 전환) 특별프로그램’을 활용해 관련 산업 성장을 뒷받침할 계획이다.

전력망 인프라 공급망을 안정적으로 국내에 구축함으로써 대외 의존도를 낮추고 에너지 안보를 강화하는 데 기여할 것으로 보인다.

이번 정책자금 지원은 해외 대신 국내에 공장을 신설하는 국내 복귀기업(유턴기업)에 대한 금융지원 성격도 띠고 있다. 당진 지역 신규 일자리 창출과 관련 전후방 산업 활성화 등 지역 균형발전에도 이바지할 것으로 기대된다.

수은 관계자는 “앞으로도 핵심기술 보유 기업의 국내 복귀를 지원해 지역경제를 활성화하고 공급망안정화기금과의 시너지를 극대화해 우리 기업이 글로벌 산업 경쟁력을 확보하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.