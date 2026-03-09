전년도 봉사 300시간 이상 자원봉사자 대상 독감 예방접종비 최대 3만 원 지원 누적 봉사 1만 시간 이상 자원봉사자에게 간병비 생애 1회, 최대 50만 원 지원 전년도 봉사 100시간 이상,공공시설 이용료 20% 감면 혜택 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)가 자원봉사자의 노고와 헌신에 보답하고 자원봉사 참여 문화를 확산하기 위해 올해부터 우수 자원봉사자를 대상으로 ‘인플루엔자 예방접종비’와 ‘간병비’를 새롭게 지원한다.

먼저 ‘인플루엔자 예방접종비’ 지원은 마포구 자원봉사센터에 등록된 자원봉사자 중 1365자원봉사포털 기준으로 전년도(2025년) 봉사시간이 300시간 이상인 봉사자를 대상으로 한다.

다만 국가 무료 접종 대상자인 14세 미만과 65세 이상은 제외된다.

지원 금액은 1인당 최대 3만 원이며, 신청 기간은 9월 1일부터 12월 4일까지다.

지원은 예산 소진 시까지 선착순으로 진행되며, 대상자는 의료기관에서 예방접종을 받은 뒤 관련 증빙서류를 제출하면 확인 절차를 거쳐 비용을 지원받을 수 있다.

오랜 기간 지역사회에 헌신해 온 자원봉사자를 위한 ‘간병비’ 지원 제도도 함께 시행한다.

지원 대상은 ▲1365자원봉사포털 기준 누적 봉사시간 1만 시간 이상 ▲이 가운데 마포구 내 봉사 5천 시간 이상 ▲마포구에 1년 이상 거주 등 세 가지 조건을 모두 충족한 자원봉사자 본인이다.

지원 금액은 생애 1회에 한해 최대 50만 원이며, 1일 10만 원 이내에서 지원한다. 단, 간병업체를 통하지 않은 개인 간 거래에 대한 간병비는 지원하지 않는다.

신청 기간은 3월 16일부터 12월 4일까지이며, 자원봉사자가 간병 서비스를 이용하고 비용을 결제한 뒤 관련 서류를 갖춰 이메일이나 자원봉사센터 방문을 통해 신청하면 된다.

이 역시 예산 범위 내에서 선착순으로 지원하며, 2026년은 최초 시행 연도인 만큼 2026년 1월 1일 이후 발생한 간병비만 지원 대상에 포함된다.

한편, 구는 신규 지원 제도와 함께 기존 자원봉사자 예우 정책도 지속해, 전년도 봉사시간이 100시간 이상인 자원봉사자에게는 자원봉사자증을 발급하고 있다.

자원봉사자증을 소지하면 구립 체육시설·청소년시설·마포아트센터 이용료와 구청사 및 공영주차장 주차요금 등 공공시설 이용료의 20% 감면 혜택을 받을 수 있다.

마포구는 이번 사업을 통해 자원봉사자의 공로를 예우하고, 지역사회 나눔 문화 확산에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

박강수 마포구청장은 “지역사회를 위해 헌신해 온 자원봉사자들에게 감사드린다”라며, “자원봉사자가 지속적으로 활동할 수 있도록 지원과 예우를 이어가겠다”고 말했다.