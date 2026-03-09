[헤럴드경제=이명수 기자] 아야톨라 알리 하메네이의 차남 모즈타바 하메네이가 이란의 새 최고지도자로 선출됐다고 알자지라와 AP통신 등이 이란 국영 매체를 인용해 8일(현지 시간) 보도했다.

보도에 따르면 모즈타바 하메네이는 이날 이란의 새 최고지도자로 선출됐다.

아야톨라 알리 하메네이는 지난달 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 사망했다. 37년간 신정 체제의 정점에서 이란을 이끌어온 하메네이는 후계자를 지명하지 않은 채 숨졌다.

이에 따라 후계자 선출 권한은 성직자 88명으로 구성된 전문가회의로 넘어갔다. 이란 헌법기구인 전문가회의가 최종 결정을 내리면 차기 최고지도자가 공식 확정된다.

한편 이란 최고지도자 인선에 공개적으로 관여하고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령은 모즈타바 하메네이에 대해 “용납할 수 없다. 이란에 조화와 평화를 가져올 수 있는 인물을 원한다”고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령은 8일 ABC 인터뷰에서도 “나의 승인을 받지 않은 새 지도자는 오래 버티지 못할 것”이라고 주장했다.