양향자 국민의힘 최고위원, 부고 소식 전해 고 이병철 삼성전자 회장의 기술 어드바이저

[헤럴드경제=홍태화 기자] 삼성전자에 반도체 제조 기술을 전수해준 일본인 하마다 시게타카(濱田成高) 박사가 지난 6일 오전 1시께 도쿄 한 병원에서 세상을 떠났다

시게타카 박사의 지인인 양향자 국민의힘 최고위원은 7일 자신의 페이스북에을 통해 이같이 전했다. 그의 나이, 향년 101세. 2살 연하인 부인 하마다 요시에(濱田芳枝·99) 여사도 지난 1일 작고했다.

1925년 4월 도쿄에서 태어난 고인은 도쿄제국대(현 도쿄대) 전자공학과를 졸업했다. 1948년 학부 졸업논문 제목은 ‘자전관(磁電管)의 이상 잡음’이었다. 통신회사 NTT 전신인 일본전신전화공사 전기통신연구소 전자관연구실에서 반도체를 연구하다 이후 일본전신전화공사 관계사인 긴키플랜트레코드(현 NTEC)에 근무했다.

1980년대 초 삼성전자에서 신기술을 강연한 것을 계기로 최신 기술 흐름에 목말라한 고(故) 이병철(1910∼1987) 삼성전자 회장의 기술 어드바이저 역할을 했다. 이 회장은 하마다씨가 공장에 오가는데 불편하지 않도록 전용 헬리콥터를 내어줬을 정도였다.

고인은 2022년 중앙일보 인터뷰에서 “당시 회사에서 기술 이전을 하는 일이 제 본업”이라며 “저는 그저 제 직분을 다 했을 뿐”이라고 했다.

이 회장은 1983년 2월 반도체 사업 구상을 발표했다. 양 최고위원은 “고인은 기술적으로 이병철 회장의 가장 친한 벗이었고, 1983년 반도체 사업 구상에도 큰 영향을 미쳤다”고 말했다. 그해 12월 삼성은 세계에서 세 번째로 64K D램 반도체 개발에 성공했다.