파리 생제르맹, 7일 AS모나코에 1-3 패배 이강인 볼 가로챈 발로건, 오른발 슈팅 쇄도

[헤럴드경제=홍태화 기자] 이강인이 뛰는 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 AS모나코에 시즌 두 번째로 패하면서 리그 선두 자리가 흔들리고 있다. 이강인은 공격 포인트를 기록하지 못하고 외려 상대 승리 쐐기 골의 빌미를 내줬다.

PSG는 7일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-26 프랑스 리그1 25라운드 홈 경기에서 모나코에 1-3으로 패배했다.

3연승이 무산된 PSG는 승점 57를 유지했다. 한 경기를 덜 치른 2위(승점 53) RC랑스가 이번 라운드 메츠와 경기에서 승리하면 승점 차는 ‘1점’으로 좁혀진다.

PSG는 지난해 11월 리그 첫 대결에서 0-1 패배를 안긴 모나코에 또 졌다. 지난달 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 성사된 두 팀의 맞대결에서는 PSG가 1, 2차전 합계 5-4로 앞서 16강행 티켓을 거머쥔 바 있다.

벤치에서 경기를 시작해 후반 15분 페드로 페르난데스와 교체되며 그라운드를 밟은 이강인은 공격 포인트를 기록하지 못하고 외려 상대 승리 쐐기 골의 빌미를 내줬다.

후반 28분 모나코 마그네스 아클리우슈의 강한 압박에 이강인의 볼 터치가 길어졌고, 이를 가로챈 폴라린 발로건이 페널티아크 왼쪽에서 예리한 오른발 슈팅을 날려 3-1을 만들었다.

전반 27분 모나코의 선제골도 PSG의 실수에서 비롯됐다. 워렌 자이르에메리가 골문 앞에서 공을 빠르게 처리하지 않고 드리블하다가 뺏겼고, 결정적인 기회를 잡은 모나코는 아클리우슈의 강력한 왼발 슈팅으로 득점했다.

후반 10분 알렉산드르 골로빈에게 추가 골까지 내준 PSG는 후반 15분 이강인 등 3명을 무더기로 교체 투입하며 변화를 모색했지만, 승부를 뒤집지는 못했다.

후반 26분 브래들리 바르콜라가 아슈라프 하키미의 도움을 받아 만회 골을 넣었지만, 불과 2분 뒤 이강인의 실수에 이은 실점이 나왔다.