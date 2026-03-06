시민 500여명 모이며 본격 세몰이 “말이 아닌 결과로 충주 변화 증명”

[헤럴드경제=박상현 기자] 이동석 충주시장 예비후보가 6일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 세몰이에 돌입했다.

이 예비후보는 이날 충주시장 예비후보 중 가장 먼저 선거 개소식을 개최했다. 행사장엔 충주시민 500여 명이 참석해 자리를 가득 채웠다. 행사장 안팎은 지지자들의 응원과 격려로 뜨거운 분위기를 보였다.

이동석 예비후보는 인사말을 통해 “오늘 이 자리는 단순한 개소식이 아니라 제 모든 것을 걸고 고향 충주의 미래를 열겠다는 약속의 자리”라며 “말이 아니라 결과로 충주의 변화를 증명하겠다”고 밝혔다.

그는 충주 상모면 출신으로 교현초등학교와 충일중학교를 졸업한 지역 인재임을 강조하며 “열다섯 살에 유학을 떠나 넓은 세상을 경험하며 배웠고, 언젠가 고향 충주를 위해 일하겠다는 마음을 늘 품고 있었다”고 말했다.

이어 “선거사무소는 선거를 위한 공간이 아니라 충주의 미래를 설계하는 공간이 될 것”이라며 “시민 한 분 한 분의 손을 잡고 충주의 변화를 만들어 가겠다”고 강조했다.

이날 행사에는 ▷이종배 국회의원 ▷윤상현 국회의원 ▷김재섭 국회의원 ▷김수민 전 국회의원 ▷장예찬 여의도연구원 부원장 ▷조길형 전 충주시장 ▷김낙우 충주시의회 의장 ▷충주시 시·도의원 ▷이민찬 국민의힘 미디어특위부위원장 등이 참석해 축하 메시지를 전했다.

이동석 예비후보는 이번 개소식을 시작으로 지역 곳곳을 돌며 시민들과의 접촉면을 넓히고 정책 행보를 본격화할 계획이다.