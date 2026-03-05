“일상 속에서 자연스럽게 독서 접할 수 있는 환경 조성”

[헤럴드경제=박준환 기자]하남시가 시민들이 자연 속에서 책과 함께 휴식할 수 있도록 이동도서관 ‘네 바퀴 숲속도서관’을 운영한다.

‘네 바퀴 숲속도서관’은 오는 3월 당정뜰을 시작으로 미사호수공원 등 관내 주요 공원을 순회 운영하며, ▷야외독서용품 세트 당일 대여 및 반납 ▷도서 대출·반납 및 현장 열람 ▷원화 전시 ▷독서 연계 체험 프로그램 등 다양한 서비스를 제공함으로써 시민들에게 색다른 독서 경험을 선사할 예정이다.

첫 운영 장소인 당정뜰에서는 3월 5일부터 26일까지 매주 목요일 오전 10시부터 오후 3시까지 운영한다. 이후 월별 운영 장소와 일정은 나룰도서관 홈페이지 내 이동도서관 안내문을 통해 확인할 수 있다.

이용 대상은 도서관 회원증을 소지한 시민 누구나이며, 현장에서도 회원 가입이 가능하다. 1인당 도서 5권까지 대출할 수 있고, 방수 돗자리·보온 담요·접이식 의자·테이블 등으로 구성된 야외독서용품 세트를 함께 대여해 자연 속 독서를 즐길 수 있다.

한편, 야외공원 운영 시에는 관내 어린이집과 유치원을 대상으로 이동도서관 차량 내부를 견학하는 단체 프로그램도 운영한다.

참여를 원하는 기관은 나룰도서관 홈페이지를 통해 온라인으로 사전 신청하면 된다.

박선경 도서관운영과장은 “시민들이 도심 속에서도 자연과 함께 책을 가까이하는 시간을 갖길 바란다”며 “앞으로도 일상 속에서 자연스럽게 독서를 접할 수 있는 환경을 지속적으로 조성하겠다”고 말했다.

‘네 바퀴 숲속도서관’ 관련 자세한 사항은 나룰도서관으로 문의하면 된다.