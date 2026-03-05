중소 상장기업의 공시 지원 공시 초안에 대한 객관적 피드백

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국거래소는 중소 상장기업의 기업가치 제고 계획 수립과 공시 지원을 위해 다음 달부터 일대일 컨설팅을 시행한다고 5일 밝혔다.

컨설팅은 복수의 외부 전문기관이 담당하며 상장기업의 신청을 거쳐 컨설팅 대상기업을 선정한 후 사전진단, 현장방문, 결과보고 순으로 진행한다.

대상 기업 선정은 이달 중 공개 입찰을 통해 이뤄지며 상장법인 안내와 신청을 거쳐 다음달부터 컨설팅이 이뤄질 예정이다.

특히 올해는 시행 3년 차를 맞이해 밸류업 컨설팅 대상과 범위를 대폭 확대하고, 공시 계획이 있는 기업을 우선 지원해 실질적인 공시 참여 활성화를 도모하기로 했다.

이에 따라 컨설팅 대상 기업은 자산총액 5000억원 미만 기업에서 2조원 미만으로 확대된다.

아울러 공시 연계 강화를 위해 재무재표 분석 중심의 1차 컨설팅에서 지원 범위를 확대해 기업이 직접 작성한 기업가치 제고 계획 초안을 검토해주는 2차 컨설팅을 도입했다.

2차 컨설팅에서는 상장기업이 실제 공시에 활용할 수 있도록 공시 초안에 대한 구조·표현·수준 등 적정성 검토, 실행 과제의 일관성, 실현 가능성에 대한 객관적 피드백을 제공한다.