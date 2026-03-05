개방형 구조 적용…집 안에 ‘하이엔드 쇼룸’ 같은 공간 연출 120cm 와이드 모듈 도입…수납 용량 기존 대비 1.5배 확대 독일 헤티히 레일 적용해 디자인 완성도·사용 편의성 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한샘은 프리미엄 수납 라인 ‘시그니처’의 신제품 ‘시그니처 드레스룸’을 출시한다고 5일 밝혔다.

이번 신제품은 2024년 출시 이후 프리미엄 수납 시장에서 호응을 얻은 ‘시그니처 붙박이장’에 이어 선보이는 드레스룸 라인업이다. 문이 없는 개방형 구조를 적용해 의류를 한눈에 확인할 수 있는 것이 특징이다.

‘시그니처 드레스룸’은 단순한 수납 가구를 넘어 공간 전체를 고급 매장처럼 연출하는 디자인을 강조했다. 별도의 벽 공사 없이 설치 가능한 월패널과 슬림 프레임을 적용해 벽면과의 일체감을 높였고, 개방형 구조를 통해 공간이 넓어 보이는 효과를 구현했다.

마감 완성도도 강화했다. 나사 노출을 최소화한 정교한 마감 처리와 원터치 조명 시스템을 적용해 의류와 액세서리가 돋보이는 공간 연출이 가능하다. 색상은 우드 패턴을 살린 ‘미드브라운’과 밝은 분위기의 ‘웜화이트’ 등 두 가지로 구성됐다.

수납 기능도 강화됐다. 기존 드레스룸보다 깊고 넓어진 서랍 구조를 적용해 수납 용량을 약 1.5배 늘렸다. 120cm 와이드 모듈을 도입해 부피가 큰 외투도 여유 있게 걸 수 있도록 했으며 2단부터 4단까지 다양한 높이의 서랍장을 제공해 공간 활용도를 높였다.

한샘 관계자는 “시그니처 드레스룸은 실제 의류 보관 패턴을 분석해 수납 용량을 기존 대비 1.5배 이상 늘리는 등 기능성을 강화한 제품”이라며 “단순한 수납 공간을 넘어 개인 취향을 전시하는 새로운 공간 경험을 제공할 것”이라고 말했다.