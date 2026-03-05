이광재 전 국회사무총장 공동위원장…민간위원 72명 참여 중소기업·창업벤처·소상공인·상생공정 4개 분과 운영 AI·AX 전환, 벤처투자 확대 등 50여 정책과제 제안

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 5일 서울 여의도 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 ‘중소·벤처·소상공인 민관 정책협의회’ 출범식을 개최했다고 밝혔다.

민관 정책협의회는 민간 전문가 의견을 반영해 기존 중소기업 정책을 점검하고 새로운 정책 과제를 발굴하기 위해 마련된 협의체다. 협의회는 중소기업의 인공지능(AI) 대전환과 성장, 국가 창업 생태계 도약 등을 주요 논의 과제로 삼고 중소기업 성장사다리 복원을 위한 정책을 집중 검토할 예정이다.

이날 출범식은 1부와 2부로 나뉘어 진행됐다. 1부에서는 공동위원장과 분과위원장에 대한 위촉장 수여와 함께 정책협의회 운영 계획을 설명하고 협의회 출범을 공식 선언했다. 이어 2부에서는 △중소기업 △창업·벤처 △소상공인 △상생·공정 등 4개 분과별 킥오프 회의가 진행됐다.

출범에 앞서 위원들은 50여건의 정책 과제를 사전에 제안했다. 주요 내용으로는 중소기업 성장과 AI·AX 대전환 가속화, 벤처투자 확대와 코스닥 시장 활성화, 소상공인 대상 AI 교육 확대 등이 포함됐다.

민관 정책협의회는 기업인과 민간 전문가, 학계, 벤처캐피털(VC), 협·단체 관계자 등 총 72명의 위원으로 구성됐다. 협의회는 출범일부터 1년간 활동하며 중소기업 정책 방향과 주요 과제를 논의하게 된다.

협의회는 한성숙 중기부 장관과 이광재 전 국회사무총장이 공동위원장을 맡아 운영한다.

이날 열린 분과별 킥오프 회의에서는 위원들이 제안한 정책 과제와 분과별 현안을 중심으로 논의가 진행됐다. 협의회는 앞으로 정기적인 분과 회의를 통해 주요 정책 과제를 구체화할 계획이다.

이광재 공동위원장은 “우리나라 중소·벤처 생태계의 진정한 도약을 위해 피터팬 증후군 극복, 납품대금 즉시 결제 시스템 도입, 연기금 등 벤처투자 자금 유입 확대, 기술 탈취 방지, 보조금 의존 구조에서 투자 중심 선순환 경제로의 전환 등 5대 과제를 협의회에서 함께 논의하겠다”고 말했다.

한성숙 중기부 장관은 “AI 대전환 시기에 맞는 중소기업 정책 패러다임 전환과 성장 촉진 중심의 지원제도 개편 등 정부가 고민하는 사안에 대해서도 다양한 의견을 부탁드린다”며 “협의회에서 제시된 의견은 면밀히 검토하고 필요한 경우 관계부처와도 긴밀히 협의하겠다”고 덧붙였다.