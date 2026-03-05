[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 예식 비용 부담을 줄이고 친환경 결혼 문화를 확산하기 위해 ‘2026년 국립공원 숲 결혼식 지원’ 서비스를 추진한다고 5일 밝혔다.

숲 결혼식 선정자에게는 ▷국립공원 야외 결혼식장 무료 이용 ▷공간연출 ▷의상 ▷△본식 촬영 등 결혼식 운영 전반에 걸친 서비스를 무상으로 받을 수 있다.

예비부부는 식대와 답례품 등 개인적인 선택 사항만 준비하면 된다

특히 올해부터는 접근성이 우수한 북한산, 계룡산, 무등산 등 주요 거점 생태탐방원에 전용 예식 환경이 조성돼 전국 총 11개 국립공원 시설을 이용할 수 있다.

신청은 예비부부 중 1인 이상이 19세부터 45세 사이의 국민이라면 누구나 가능하며, 선착순으로 50쌍을 선발한다.

또 취약계층 선정자에게는 생태관광, 결혼사진 촬영 등 특화된 혜택이 추가로 제공된다

참여를 희망하는 예비부부는 16일부터 국립공원공단 예약시스템을 통해 신청할 수 있다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “이번 숲 결혼식은 국립공원의 자연이 주는 혜택을 국민의 생애 중요 단계인 결혼과 연계한 공공 서비스”라며 “결혼을 앞둔 청년들이 비용 걱정 없이 자연 속에서 특별한 약속을 할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.