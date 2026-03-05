남양주 첫 국보…“남양주의 역사와 문화적 위상 한층 높이는 계기”

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시는 국가유산청이 ‘남양주 봉선사 동종(南楊州 奉先寺 銅鍾)’을 국가지정문화유산 국보 지정을 위한 지정 예고를 발표해 남양주 첫 국보 탄생이 기대된다고 5일 밝혔다.

이번 국보 지정 예고는 지역의 역사와 문화적 가치를 지닌 문화유산을 국가 차원에서 재조명하고 보존 가치를 높이기 위한 조치다.

시는 이번 지정 예고를 계기로 지역 문화유산의 역사성과 상징성이 한층 높아질 것으로 기대한다. 또한 시민들이 지역 문화유산의 가치를 더욱 가까이에서 체감하는 계기가 될 것으로 보고 있다.

‘남양주 봉선사 동종’은 조선 제8대 예종이 부왕 세조의 명복을 빌기 위해 봉선사를 창건하고 제작해 봉안한 대형 동종이다. 1963년 9월 보물로 지정된 이후 약 63년만에 국보 승격이 예고됐다. 조선 전기 왕실 발원 동종 가운데 제작 당시 봉안처에 그대로 남아있는 유일한 사례로 알려져 있다.

이 동종은 중국 동종의 양식을 부분적으로 수용하면서도 한국 동종 특유의 문양 요소와 조형미가 반영된 작품으로, 조선 전기 동종 양식의 완성작으로 평가된다. 또한 주조 균열이나 구조적 결함이 거의 없고 보존 상태가 매우 양호해 학술적 가치가 높은 문화유산으로 평가된다.

국가유산청은 ‘남양주 봉선사 동종’에 대해 30일간 지정 예고 기간을 두고 각계 의견을 수렴 및 검토할 계획이다. 이후 문화유산위원회의 심의를 거쳐 국가지정문화유산 국보로 최종 지정 고시할 예정이다.

주광덕 남양주시장은 “봉선사 동종의 국보 지정 예고는 남양주의 역사와 문화적 위상을 한층 높이는 계기”라며 “시는 앞으로도 지역의 소중한 문화유산을 체계적으로 보존하고 활용해 시민 누구나 일상에서 국가유산의 가치를 느낄 수 있도록 노력하겠다”고 했다.