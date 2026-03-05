[헤럴드경제=나은정 기자] 전남 함평의 한 마을에서 난방이 끊긴 채 굶주리던 모녀가 이웃의 관심으로 구조된 사실이 뒤늦게 알려졌다.

설 연휴 마지막 날이던 지난달 18일, 목포해양경찰서 소속 이종선(60) 예방지도계장은 아내 윤옥희(59) 씨와 함께 함평군의 처가를 찾았다.

지난해 별세한 장모의 빈집을 정리하고 마을 어르신들께 새해 인사를 드리던 이 계장 부부는 한 이웃 노인에게서 뜻밖의 이야기를 들었다. 노인은 평소 장모와 가깝게 지내던 이웃 모녀를 언급하며 “요즘 통 모습이 보이질 않는다”고 했다.

어르신의 한마디가 내내 마음에 걸려 부부는 떡을 챙겨 곧장 모녀의 집을 찾았다. 문을 열고 들어선 집 안은 냉기가 가득했다. 보일러는 오래전부터 작동하지 않은 듯했고 집 안에는 밥을 지은 흔적도, 먹을 만한 음식도 보이지 않았다.

방 안에는 40대 엄마가 배에 복수가 찬 채 누워 있었고 9살 딸은 또래보다 훨씬 야윈 모습으로 곁을 지키고 있었다. 40대 엄마 휴대전화 요금도 장기간 체납되는 등 외부와 상당시일 단절된 삶을 살아간 것으로 전해졌다.

이 계장은 상황이 심상치 않다고 판단하고 곧바로 모녀를 병원 응급실로 데려갔다. 검사 결과 40대 엄마는 극심한 영양실조로 장기가 망가져 있었고 딸 역시 마지막으로 밥 먹은 날을 기억 못할 만큼 며칠째 끼니를 거른 것으로 파악됐다.

부부는 어머니가 수액 치료를 받는 동안 아이를 인근 식당으로 데려가 따뜻한 떡국을 먹였다.

“돈이 없어 밥을 먹지 못했다”는 어머니의 말에 이들은 모녀를 다시 같은 환경으로 돌려보낼 수 없었다. 부부는 모녀의 친척과 어렵게 연락해 상황을 알렸다. 사비로 일부 병원비와 밀린 난방비를 지원하고, 관할 면사무소를 찾아 긴급 생계지원을 신청하는 절차도 도왔다.

이후 모녀는 긴급 생계지원 대상자로 선정됐다.

이 계장은 5일 “이웃으로서 당연히 해야 할 일을 했을 뿐”이라며 “복지 사각지대는 여전히 우리 주변에 있다. 조금만 더 관심을 기울이면 막을 수 있는 일이 반복되지 않길 바란다”고 말했다.