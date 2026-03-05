[헤럴드경제=이원율 기자]미국 도널드 트럼프 행정부가 대이란 군사작전과 관련, 의회에 500억 달러(약 73조원) 규모의 추가 지출 승인을 요청할 수 있다는 예측이 나왔다.

대이란 군사작전은 4일(현지시간) 닷새째 이어지고 있다. 작전 초기 비용에만 최소 50억 달러(약 7조3000억원)가 들었다는 추정도 나온다.

공화당 소속 마이크 존슨 하원의장은 이날 행정부의 지출 승인 요청이 있다면 “적절한 시기에 추가 지출 예산안을 통과시키겠다”고 밝혔다고 미 정치전문매체 폴리티코가 전했다.

앞서 로이터 통신은 스티브 파인버그 미 국방부 부장관이 최근 무력 충돌로 소모된 무기 재고 보충을 위해 500억 달러 규모의 추가 예산 요청안을 쓰고 있으며, 이르면 6일 공개될 수 있다고 익명의 취재원을 인용해 보도했다.

존슨 의장은 의회가 500억 달러 규모의 추가 예산안을 통과시킬 수 있느냐는 질문에 “백악관과 국방부의 입장을 기다리고 있다”며 “그 문제에 대해 우리는 열린 논의를 하고 있다”고 했다.

대이란 군사작전 관련 추가 지출 예산안을 둘러싼 의회의 논쟁은 치열할 것으로 보인다.

폴리티코에 따르면 야당인 민주당은 군 지출과 관련한 세부 정보가 부족하다는 점을 지적하고 있다. 여당인 공화당 안에서도 재정 매파들이 추가 지출에 경계심을 보이고 있다고 한다.

켄트 스메터스 펜실베이니아대 ‘펜 와튼 예산모형’ 책임자는 포천지와의 인터뷰에서 이란과의 전쟁이 미국 경제에 최대 2100억달러(약 309조원)의 비용을 초래할 수 있다고 전망했다.

이런 가운데, 트럼프 대통령은 계속해 드라이브를 거는 모습이다.

트럼프 대통령은 최고 지도자가 폭사한 이란의 차기 리더십과 관련, “지도자가 되고 싶어하는 것처럼 보이는 모든 사람은 결국 죽음을 맞는다”고 강조했다.

이는 이란의 차기 리더십이 반미와 핵무기 추구를 고수한다면 지도자에 대한 ‘참수 작전’을 반복할 수 있음을 경고한 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 대이란 군사공격인 ‘장대한 분노’(Epic Fury) 작전에 대해 “매우 잘하고 있고, 앞으로도 계속 잘할 것”이라며 “누군가 10점 만점에 몇 점을 주겠느냐고 물었을 때 나는 15점 정도라고 했다”고 했다.