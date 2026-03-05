전사 차원의 AI 에이전트 기반 AX 추진 효율적 의사결정, 리스크관리 고도화 실천

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 내년 초까지 기업여신, 자산관리, 내부통제, 고객상담, 업무자동화 등 5대 영역에서 175개 AI(인공지능) 에이전트를 순차적으로 도입하기로 했다고 5일 밝혔다.

이는 우리은행이 추진 중인 ‘엔터프라이즈 레벨 AI 에이전트 기반 AX(인공지능 전환) 사업’의 하나다. 기존 시스템과 유기적으로 연계되는 전사 차원의 AI 기반 경영시스템을 설계하는 것을 목표로 한다.

우리은행은 지난 2022년부터 내부 데이터 정비 사업을 선제적으로 진행하며 AI 활용을 위한 기반을 다져왔다. 또한 AI 뱅커, 우리 GPT 등을 실제 업무에 도입해 생성형 AI에 대한 검증도 마쳤다.

우리은행은 실질적인 업무 혁신을 위해 현장의 목소리를 반영한 575개 에이전트 요건을 도출했으며 실행 용이성과 투자 대비 효과를 기준으로 심층 평가를 진행했다.

그 결과 5대 과제 영역의 29개 업무에 대해 175개 에이전트를 최종 선정하고 AI 에이전트 중심으로 업무 프로세스를 재설계하기로 했다. 업무 적용 시 처리 속도가 30% 개선될 것으로 기대하고 있다.

우리은행은 제안요청서 공고를 시작으로 본격적인 프로젝트에 착수해 오는 12월 1차로 97개의 AI 에이전트를 선보일 예정이다. 내년 초까지 추가로 78개 에이전트를 순차적으로 출시해 금융 AI 생태계를 완성한다는 계획이다.

옥일진 우리은행 AX혁신그룹 부행장은 “금융시스템에 AI가 결합돼 ‘묻고 답하는 AI’에서 ‘일하고 해결하는 AI’로 패러다임이 바뀌는 진정한 의미의 AI 전환”이라며 “AI 기반 경영시스템 대전환을 통한 효율적 의사결정과 리스크관리 고도화로 생산적 금융 전환과 투자 중심 금융 지원에 힘쓰겠다”고 말했다.