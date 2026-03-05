[헤럴드경제=조용직 기자] 문화체육관광부(장관 최휘영)는 국민체육진흥공단(이사장 하형주)과 함께 2026년 국민체력인증센터 9개소를 새롭게 선정했다고 5일 밝혔다. 이로써 전국 ‘국민체력인증센터’는 총 96개소로 확대된다.

이날 발표에 따르면 신규 센터는 과천체력인증센터, 김포체력인증센터, 남양주체력인증센터, 용인체력인증센터, 대전중구체력인증센터, 논산체력인증센터, 울산체력인증센터, 거창체력인증센터, 김해체력인증센터다.

국민체력인증센터는 건강 유지와 질병 예방을 위해 갖추어야 할 건강 체력 기준에 따라 개인별, 생애 주기별 체력 상태를 측정하고, 맞춤형 운동처방 및 체력 증진 프로그램을 제공하는 ‘국민체력100’의 핵심 기반이다. 체력 측정 인원은 2024년 33만명에서 2025년 38만명, 체력증진교실 참여 인원은 2024년 139만 명에서 2025년 228만 명으로 늘어 전년 대비 전체 이용 인원이 54.5% 증가했다.

문체부는 지방자치단체를 대상으로 공모를 진행하고 공간(시설) 확보와 접근성, 운영 여건, 이용 활성화 방안 등을 종합적으로 평가해 최종 대상지를 선정했다. 선정된 센터에는 연간 총 1억2000만원 규모의 운영비와 인건비, 체력 측정 장비 등을 지원한다.

문체부 김대현 제2차관은 “체력 측정 기반을 지속적으로 확충해 국민 누구나 가까운 곳에서 과학적 운동처방 서비스를 받을 수 있게 하겠다”며 “문체부는 체력 수준에 맞는 운동 실천을 통해 2030년까지 국민체력인증센터를 150개소로 확대하겠다”고 밝혔다.