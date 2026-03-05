구, 4개 분야 38개 사업으로 구성된 ‘2026 서초구 청년정책 시행계획’ 본격 추진 ‧ (진로‧일자리) 커리어디자인 프로젝트, 청년 창업지원, CEO 아카데미 등 ‧ (문화예술) 청년아트센터‧갤러리 운영, 찾아가는 청년예술인 콘서트 등 ‧ (생활안정) 청년주거이룸(주거안정), 리커넥트 프로젝트(정서적 안정) 등 ‧ (활력·참여) 청년 간 네트워킹 지원, 청년 구청참여 ‘청년 팝콘’ 운영 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 청년이 꿈꾸고 성장하며 함께 만들어가는 도시 조성을 위해 ’2026년 서초구 청년정책 시행계획‘을 수립하고 본격 추진에 나선다.

앞서 구는 2024년 청년정책이 구현할 비전과 목표, 서초 청년의 특성을 반영한 맞춤형 사업이 담긴 5개년 청년정책 종합계획을 수립한 바 있다.

이에 따라 매년 시행계획을 세워 체계적으로 추진하고 있는데, 올해는 ‘청년이 머무는, 젊음이 어울리는 청년도시 서초’를 비전으로 하는 ▲진로·일자리 ▲문화예술 ▲생활안정 ▲활력·참여의 4대 분야, 11개 부서, 38개 사업을 시행한다.

특히, 사업 대상을 청년 8000여 명으로 예측하는데, 이는 전년 대비 500여 명 확대된 수치로 점차 그 대상을 늘려가고 있다.

먼저, 진로·일자리 분야에서는 취업에서 창업에 이르기까지 청년의 통합 성장 지원체계를 본격 추진한다. 취업 적중률을 높이기 위해 진단검사와 맞춤형 커리어 컨설팅을 지원하는 ‘커리어디자인 프로젝트’, AI 칼리지‧UX/UI디자인교육‧e스포츠전문가 과정, 인턴십 연계 등 최신 디지털 역량과 현장 실무 경험을 강화하는 ‘4차산업 인재육성 및 취업교육’을 운영한다.

이를 통해 교육, 실습, 취업이 실질적으로 연계되며 청년의 취업 경쟁력을 높인다는 계획이다. 또, 창업 성공률을 향상시키기 위해 ‘사회적경제 문화예술 청년 창업지원 프로젝트’, ‘CEO 아카데미’, ‘데모데이 개최’ 등 초기 아이디어 발굴부터 멘토링, 투자 연계까지 이어지는 성장 사다리를 구축하며 지속가능한 청년창업 기반을 강화할 방침이다.

아울러, 문화예술 분야에서는 전국 최초의 음악문화지구를 품은 문화예술의 도시답게 청년예술인의 활동을 적극 지원한다. ‘서리풀 청년아트센터’를 통해 연습실과 합주실 대관을 지원, ‘청년 갤러리’ 사업으로 카페·정류장 등 생활공간 내 전시와 작품 판매 기회를 제공한다.

또, 공원이나 광장 등 공공장소에서 버스킹 공연을 지원하는 ‘찾아가는 청년예술인 콘서트’ 등 전시·공연 무대를 생활권으로 확장해 나가고 있다. 이를 통해 창작과 발표, 수익으로 이어지는 자립형 예술 생태계를 구축하고 서울을 대표하는 청년예술인 지원 정책으로 발전시킬 계획이다.

청년들의 주거와 마음건강 등 생활 안정 분야도 꼼꼼하게 챙긴다. LH, SH와 협약해 청년들의 맞춤형 주거 상담을 지원하는 ‘청년주거이룸’ 사업과 복지 사각지대 청년들에게 정서·건강·진로·창업 등 자립지원 프로그램을 연계하는 ‘Dream 홈씨씨’ 사업 등이 대표적이다.

특히, 올해는 고립·은둔 청년들에게 예술활동·인턴연계·건강검진 등 회복과 자립을 돕는 사회 재진입 프로그램인 ‘리커넥트 프로젝트’도 추진한다.

이와 함께 청년들의 사회 참여와 활력 충전을 돕는 참여‧활력 분야에서는 정책 주체로서의 청년 역할을 강화하고 있다. ‘청년 팝콘’은 청년의 시각을 행정에 반영하는 구정 참여 인력풀로, 2025년 행정안전부장관상을 수상한 서초구 대표 청년 참여 정책이다.

또, 서초청년센터 루프탑에서 운영되는 네트워킹 프로그램 ‘루프ON 청년ON’, 사회공헌형 청년 주도 커뮤니티 ‘서리풀 청년크루 등 청년을 정책 수혜자를 넘어 정책을 함께 설계하는 거버넌스 주체로 확장해 나가고 있다.

무엇보다 서초구 청년정책은 취·창업, 청년예술인 지원, 주거 안정, 자립·회복 등 각 분야를 유기적으로 연계하며 청년 삶의 실질적인 변화를 불러오고 있다. 참여한 청년들의 만족도도 높은데, 지난해 서초청년센터 ’커리어디자인 프로젝트‘에 참여한 청년은 “청년센터 프로그램과 네트워킹 모임을 통해 비슷한 고민을 가진 또래를 만나고, 컨설팅도 받으면서 ‘할 수 있다’는 자신감을 얻었고 취업에 성공했다”며 “처음으로 지역 안에서 실질적인 도움을 받았다고 느꼈다”고 전했다.

구는 청년정책의 체감도를 높이기 위한 전달체계도 강화하고 있다. 동주민센터 전입 창구에 청년정책 홍보 QR코드를 부착해 주민이 되면서부터 바로 정책 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

또, 서초청년네트워크로 구성된 ‘청년인포크루(SNS 운영팀)’를 운영해 매월 청년 눈높이에 맞는 정책 콘텐츠를 직접 제작·게시해 친근하고 재미있는 방식으로 전달력을 높이는 중이다.

전성수 서초구청장은 “청년정책은 서초의 미래에 대한 투자”라며“취업·창업부터 주거·문화·참여까지 청년 삶 전반을 아우르는 통합 성장체계를 완성해 나가겠다”고 밝혔다. 이어 “청년이 머무르고 도전하며 함께 성장하는 도시 서초를 만들고, 서초형 청년정책을 서울을 선도하는 정책 모델로 발전시키겠다”고 강조했다.