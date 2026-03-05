통신업계 최고 권위 시상식서 3개 부문 수상 안티 딥보이스·양자내성암호 등 보안 역량 보이스피싱 예방 위한 경찰 협업도 수상

[헤럴드경제(바르셀로나)=차민주 기자] LG유플러스는 ‘GSMA 글로벌 모바일 어워드(이하 GLOMO·글로모) 2026’에서 대상 격인 ‘CTO 초이스(Choice)’를 포함한 3개 부문을 동시에 수상했다고 5일 밝혔다.

스페인 바르셀로나에서 개최된 글로모 어워드는 세계이동통신사업자협회(GSMA)가 주관하는 행사다. 이동통신 업계에서 가장 권위 있는 상으로 꼽힌다.

올해 LG유플러스는 ‘Mobile Tech(모바일 기술)’ 부문 9개 수상작 중 가장 우수한 기술에 수여하는 ‘CTO 초이스’를 수상했다. CTO 초이스는 전 세계 통신업계 20여명의 CTO(최고기술책임자)로 구성된 전문 위원단이 심사하는 상이다.

LG유플러스는 이번 수상의 배경으로 인공지능(AI) 보안 기술을 꼽았다. 앞서 LG유플러스는 지난해 MWC에서 누구나 안심하고 AI를 활용할 수 있는 ‘안심 지능’을 강조했다. 이후 AI 에이전트 서비스인 ‘익시오(ixi-O)’에 온디바이스 기반으로 변조된 음성을 실시간으로 탐지하는 ‘안티딥보이스’를 세계 최초로 도입했다. 또 양자 컴퓨터의 공격에도 대비 가능한 양자내성암호 기술 등을 개발했다.

이어 LG유플러스는 ‘Mobile Tech’ 부문에서 LG유플러스의 보안 기술을 모은 익시 가디언(ixi-Guardian)이 ‘Best Network Security & Fraud Prevention(최고의 네트워크 보안 및 사기 방지)’ 상을 받았다고 밝혔다. 이는 복잡한 사이버 환경에서 고객과 네트워크 인프라를 보호하고, 서비스 연속성을 보장하는 기술을 확보한 사업자에게 수여하는 상이다.

아울러 ‘Marketing Excellence(우수 마케팅)’ 부문에서 ‘Marketing for Good(사회적 가치를 추구하는 마케팅)’도 수상했다고 LG유플러스는 밝혔다. 이는 사회적 가치의 중요성이 부상함에 따라 올해 처음 신설된 상이다.

앞서 LG유플러스는 경찰청·국립과학수사연구원과의 협력을 바탕으로 범죄 음성, 신고 사례, 악성 앱 패턴을 AI 보안 기능에 반영했다. 아울러 온라인뿐만 아니라 오프라인 매장에서 실행한 체험·교육 프로그램을 통해 고객이 직접 보이스피싱 예방 활동에 참여하도록 지원했다.

LG유플러스는 이번 수상을 계기로 AI 보안 기술의 글로벌 확장을 가속한단 방침이다. 또 온·오프라인 체험·교육 프로그램을 보다 활성화한다.

이상엽 LG유플러스 CTO는 “이번 CTO 초이스 수상은 LG유플러스의 AI 보안 기술력이 글로벌 무대에서 객관적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 AI 보안 기술력을 지속 고도화해 통신 서비스의 신뢰를 강화하고 고객에게 편의를 제공하는 혁신을 이어가겠다”고 말했다.