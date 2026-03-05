[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김정기 대구시장 권한대행이 4일 대구경북 행정통합 특별법의 조속한 국회 통과를 요청했다.

김 대행은 이날 대구시청 동인청사에서 열린 간부회의에서 “특별법이 조속히 국회를 통과해 광주·전남과 함께 출범할 수 있도록 여·야 정치권의 합의를 간곡히 부탁드린다”고 말했다.

이어 “행정통합이 국회 마지막 문턱에서 중단된 상태라 매우 안타깝다. 대구는 1인당 GRDP가 33년째 최하위, 경북은 인구소멸 위험 지역 순위 전국 2위다. 갈등 비용이 생기더라도 지금은 무엇이라도 혁신하고 발버둥을 쳐야 발전한다”며 강조했다.

또 “정부의 5극 3특 지원과 통합에 대한 의지가 있었기 때문에 이번이 통합의 적기라고 판단했다”며 “광주전남이 하니까 따라가는 것이 아니라 통합이슈는 대구경북이 지역사회 주도로 가장 먼저 꺼냈고 민선 7·8기를 거치며 공론화 과정을 이어온 만큼 오롯이 대구경북의 판단과 결단이었다”고 밝혔다.

그러면서 “공무원과 시민사회도 우리 미래와 자손들을 위한 사명이라는 생각으로 통합대응에 함께 해달라”고 요청했다.

김 대행은 이날 간부회의에서 중동 사태와 관련, “전쟁이 장기화될 경우 금융·외환·유가 등 지역경제에 미치는 영향이 가중될 수 있다”며 비상 민생경제 점검 회의를 개최해 대응 전략을 세울 것을 주문했다.

그외 김정기 대구시장 권한대행은 이날 내년도 국비 확보와 산불 등 봄철 재난 안전 대책, 축구장 등 다중이용시설에 대한 점검과 함께 선거 중립과 공직기강 확립을 강조했다.