[헤럴드경제=배문숙 기자]한국화학융합시험연구원(원장 김현철·KTR)이 식품, 화장품, 소비재, 전기전자, 신재생 에너지 등 국내 기업의 중국 수출 인증 네트워크를 확대했다.

4일 KTR에 따르면 김현철 원장은 전날 중국 상해 시험인증기관인 SITIC(상해시검험검측인증유한공사)와 식품, 소비재 및 화장품 분야 시험인증 상호 협력을 위한 업무협약을 체결했다.

SITIC는 중국 상해시가 설립한 국유 시험검사인증기관으로 식품, 소비재, 화장품에서 첨단소재, 인공지능까지 다양한 산업군의 시험, 검사, 인증, 계량 업무을 수행한다.

협약에 따라 양국 식품, 소비재, 화장품, 전기전자 등 제조기업들은 상대국 수출에 필수적인 표준 시험서비스를 보다 편하게 제공받을 수 있게 됐다.

중국은 자국 시장 내 유통 제품에 대해 국가표준(GB)을 반드시 준수하도록 의무화하고 있다. 대중국 수출을 위해서는 국가표준(GB) 시험 합격 성적서를 보유하거나, 관련 표준 부합 성적서를 통해 중국 강제인증을 취득해야 한다.

양 기관은 또 AI, 탄소중립, 의약 바이오 등 미래 산업 분야 공동 기술개발 및 포럼 공동개최 등 상호 기술 교류 사업도 확대하기로 했다.

KTR은 또 중국 상해에 위치한 KTR 중국지부를 통해 이날 중국 소주 시험기관인 CQCIT(중연영태검측기술유한공사)와 협력사업 협의를 진행하는 등 전기전자제품 분야 시험성적서 상호인정을 위한 네트워크 확대도 추진한다.

KTR은 중국지부를 비롯해 청도지원과 심천 전기전자시험소를 설치, 현지에서 중국 진출에 필요한 시험인증 원스톱 서비스를 제공하고 있다. 또 AI, 이차전지, 탄소중립 등 신산업 분야를 비롯해 전기전자, 소재부품, 의료기기, 화학환경 등 산업 전 분야에 걸쳐 국제 공인 시험기관 지정을 받아 시험인증 서비스를 실시하고 있다.

특히 중국 심천 전기전자시험소는 중국 공인시험기관(CNAS)로 지정받아 이차전지와 전기전자 분야 중국 공인 시험성적서를 직접 발행하고 있다. 또, 전기전자 중국 강제인증(CCC인증) 심사원을 두고 관련 기업의 CCC 인증 비용과 시간 절감을 돕고 있다.

CNAS는 국내 산업통상부 국가기술표준원의 한국인정기구(KOLAS)와 동일한 성격의 중국 인정기구다.

김현철 KTR 원장은 “KTR은 식품, 화장품, 소비재, 전기전자는 물론 AI, 탄소중립, 의약 바이오 등 미래산업 분야에 이르기까지 중국 수출을 돕기 위한 협력 네트워크 확장에 적극 나서고 있다”며 이번 MOU는 기존 사업 분야 협력에 더해 미래 산업에 대한 협력체계를 구축하는데 의미가 있다”고 밝혔다.