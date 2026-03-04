서울 강서구는 지난달 27일 이대서울병원에서 ‘강서구형 의료관광’ 세계화 전략을 논의하는 강서미라클메디특구 포럼을 개최했다.
서울 강서구는 지난달 27일 이대서울병원 강당에서 ‘2026 강서미라클메디특구 포럼’을 개최했다.

‘강서구형 의료관광’ 세계화 전략을 위한 실질적 정책 대안을 모색하기 위해 마련된 이날 포럼에는 강석주 서울시의회 전반기 보건복지위원장을 비롯해 의료·관광·학계 등 다양한 관계자들이 참석했다.

홍귀선 경기관광공사 이사회 의장, 김대희 한양여대 보건행정학과장, 강흥림 리앤장 성형외과 부사장 등이 기조발제 및 주제발표를 맡아 외국인 환자 유치 확대를 위한 현장 중심의 과제에 대해 심도 깊은 논의를 진행했다.

그 외에도 분야별 전문가들이 패널로 참여해 의료기관·관광산업·연구 분야의 협업 모델과 정책 보완점을 짚어보는 시간을 가졌다.

의료관광특구 지역인 강서구는 이대서울병원·부민병원·미즈메디병원 등 전문 의료기관이 밀집해 있는 인프라를 강점으로 내세웠다. 특히 의료관광이 고부가가치 산업인만큼 외국인 환자 유치가 의료기관의 수익을 넘어 숙박·외식·쇼핑 등 지역경제 전반에 대한 파급효과를 내다보고 연계 전략을 고도화한다는 방침을 제시했다.

진교훈 강서구청장은 “코엑스 마곡과 같은 우수한 인프라에 전문적인 전략이 더해진다면 의료관광 시장에서 확실한 우위를 점할 수 있을 것”이라며 “의료특구의 위상에 걸맞게 사업을 더욱 체계화해 나가겠다”고 말했다.


