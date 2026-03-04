서울 강서구는 지난달 27일 이대서울병원 강당에서 ‘2026 강서미라클메디특구 포럼’을 개최했다.

‘강서구형 의료관광’ 세계화 전략을 위한 실질적 정책 대안을 모색하기 위해 마련된 이날 포럼에는 강석주 서울시의회 전반기 보건복지위원장을 비롯해 의료·관광·학계 등 다양한 관계자들이 참석했다.

홍귀선 경기관광공사 이사회 의장, 김대희 한양여대 보건행정학과장, 강흥림 리앤장 성형외과 부사장 등이 기조발제 및 주제발표를 맡아 외국인 환자 유치 확대를 위한 현장 중심의 과제에 대해 심도 깊은 논의를 진행했다.

그 외에도 분야별 전문가들이 패널로 참여해 의료기관·관광산업·연구 분야의 협업 모델과 정책 보완점을 짚어보는 시간을 가졌다.

의료관광특구 지역인 강서구는 이대서울병원·부민병원·미즈메디병원 등 전문 의료기관이 밀집해 있는 인프라를 강점으로 내세웠다. 특히 의료관광이 고부가가치 산업인만큼 외국인 환자 유치가 의료기관의 수익을 넘어 숙박·외식·쇼핑 등 지역경제 전반에 대한 파급효과를 내다보고 연계 전략을 고도화한다는 방침을 제시했다.

진교훈 강서구청장은 “코엑스 마곡과 같은 우수한 인프라에 전문적인 전략이 더해진다면 의료관광 시장에서 확실한 우위를 점할 수 있을 것”이라며 “의료특구의 위상에 걸맞게 사업을 더욱 체계화해 나가겠다”고 말했다.