中, 이란산 원유 차질 우려에 러시아 의존 심화 가능성 원유수입 3분의1 호르무즈 통과…에너지안보 시험대 러 이미 최대 공급국…가스·원유 협력 확대 전망

[헤럴드경제=정목희 기자] 중동 전쟁으로 호르무즈 해협을 통한 에너지 공급이 흔들리면서 중국이 러시아와의 에너지 협력을 더욱 강화할 수 있다는 전망이 나오고 있다. 이란산 원유 공급 차질 가능성이 커지면서 중국이 이른바 ‘푸틴 카드’를 꺼낼 수 있다는 분석이다.

3일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동 정세가 급격히 악화되면서 중국의 에너지 안보 전략이 시험대에 올랐다.

중국은 세계 최대 석유·가스 수입국이다. 원유 수입의 약 13%를 이란에 의존하고 있으며, 원유 수입량의 약 3분의 1과 가스 수입량의 약 25%가 호르무즈 해협을 통해 들어온다. 그러나 최근 군사 충돌로 해협을 통한 선적이 사실상 중단되면서 공급 차질 우려가 커지고 있다.

전문가들은 이런 상황에서 중국이 러시아와의 에너지 협력을 더욱 확대할 가능성이 높다고 보고 있다. 이미 러시아는 중국의 최대 원유 공급국으로, 전체 수입의 약 20%를 차지한다.

번스타인 리서치의 중국 에너지 연구 책임자인 닐 베버리지는 “이번 사태의 가장 큰 결과 중 하나는 러시아와의 에너지 협력이 심화될 것”이라며 “원유뿐 아니라 천연가스 분야에서도 협력이 강화될 가능성이 높다”고 말했다.

그는 “이란이 친서방 국가로 변하거나 장기간 정치적 불안이 지속된다면 러시아와 중국의 관계는 더욱 가까워질 것”이라고 덧붙였다.

중국 정부도 사태를 예의주시하고 있다. 중국 외교부는 이날 성명을 통해 미국과 이스라엘의 공습을 강하게 비판하며 “모든 당사국은 군사 행동을 즉각 중단하고 긴장 고조를 피해야 한다”고 촉구했다. 이어 “호르무즈 해협의 안전을 보장해야 하며 중국은 자국의 에너지 안보를 지키기 위해 필요한 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.

중국은 그동안 대규모로 이란산 원유를 구매해 왔다. 이 거래는 제재로 어려움을 겪는 이란 경제를 떠받치는 역할을 했고, 중국의 독립 정유업체들에는 할인된 원유 공급원이 됐다. 이 원유는 종종 미국의 제재를 피하기 위해 ‘말레이시아 혼합유’라는 이름으로 재표기돼 거래되기도 했다.

전문가들은 이번 사태가 중국 에너지 시장에 미치는 영향이 상당히 클 것으로 봤다. 프랑스 투자은행 나틱시스의 알리시아 가르시아-에레로 아시아·태평양 수석 이코노미스트는 “이번 대이란 군사 작전은 지난 1월 미국이 베네수엘라 대통령 니콜라스 마두로를 체포했던 사건보다 중국 에너지 시장에 훨씬 큰 영향을 미칠 것”이라고 말했다. 베네수엘라는 중국 해상 원유 수입의 약 4%만을 차지한다.

그는 또 “지금 중국은 협상에서 더 약한 위치에 있다”며 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국에 더 높은 가격으로 석유와 가스를 판매하려 할 가능성도 있다고 지적했다.

이미 시장에서는 변화가 감지되고 있다. 중국 동부 항구의 한 국영 에너지 기업에서 일하는 석유 트레이더는 “최근 몇 주 동안 중국 주요 석유 기업들이 러시아산 원유 수입을 늘리고 있다”고 말했다.

대체 항로로는 장기적으로 북극 항로의 부상도 주목된다. 극지방 해빙이 진행되면서 유럽을 경유하는 더 빠르고 저렴한 해상 운송로가 열릴 수 있고, 이는 러시아산 원유 수송 확대에도 도움이 될 것으로 전망된다.

이에 중국이 러시아 북서부에서 몽골을 거쳐 중국으로 천연가스를 공급하는 ‘시베리아의 힘 2(Power of Siberia 2)’ 가스관 건설을 앞당길 가능성도 제기된다. 이 수십억 달러 규모의 프로젝트는 원래 2030년대 초 완공이 예상됐다.

단기적으로는 전략 비축유 활용 가능성도 거론된다. 중국의 석유 비축량은 전략 비축유와 상업 재고를 포함해 약 11억~14억 배럴로 추정된다. 이는 최대 약 140일간의 수입 수요를 충당할 수 있는 규모로, 10년 전보다 거의 두 배 늘어난 수준이다. 중국 정부는 최근 몇 년 동안 전략 비축유 확대 정책을 추진해 왔다.