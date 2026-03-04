2월 총회 때 ‘1인 1표’ 부여 보류

[헤럴드경제=조용직 기자] 대한체육회(회장 유승민)가 회장 선거에서 체육계 전체 구성원에게 ‘1인 1표’ 투표권을 부여하는 방식의 직선제 도입을 준비 중인 가운데 대의원총회에서 보류됐던 직선제 도입안을 다시 추진한다.

체육회는 지난 달 27일 대의원총회 때 선거인단 확대 관련 정관 개정안에 대의원들이 직선제 도입 필요성에 대부분 동의한 만큼 숙의 과정을 거쳐 6월 임시총회에 재상정할 계획이라고 4일 밝혔다.

이에 따라 체육회는 이달 중 회원 단체를 대상으로 세부 의견을 수렴하고, 4, 5월 중 간담회와 설명회 등 다양한 방식으로 대의원과 논의를 이어갈 예정이다.

특히 전국생활체육대축전(4월)과 전국소년체육대회(5월) 기간에 많은 대의원이 참석하는 만큼 공청회를 병행 개최하는 등 공론의 장을 마련할 계획이다.

앞선 총회에선 정관 개정안과 관련해 이사 수 조정 및 선임 절차 합리화, 임원의 2회 이상 연임 제한, 체육단체 임원의 정치적 중립성 강화 등 조항을 원안대로 통과했으나 직선제 도입에 필수적인 선거인단 확대 조항은 일부 대의원들의 의견을 반영해 보류했다.

체육회는 유승민 회장의 개혁 의지를 반영, 회장 선거 때 선거운영위원회 추첨을 거친 대의원 2000여명이 투표하는 ‘간선제’ 방식에서 벗어나 경기인등록시스템에 등록된 모든 구성원에게 1인 1표를 주는 직선제 도입을 추진해왔다.

1인 1표를 줄 경우 직전 선거 때 모집단 규모(32만8000명)를 고려하면 투표인단 수는 파격적으로 늘어날 수 있다.

유승민 회장은 “직선제 도입은 체육인의 참여 기반을 확대하고 책임성을 높이기 위한 제도적 전환”이라면서 “충분한 의견 수렴과 숙의를 바탕으로 현장의 수용성을 확보한 개선안을 마련하겠다”고 밝혔다.