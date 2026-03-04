현대차그룹 무인소방로봇 소개 영상 현직 소방관 내레이션, 생생함 더해 인간의 안전 위한 ‘피지컬 AI’ 구현 완전 자율주행 기반 소방로봇 목표

현대자동차그룹이 소방청과 공동 개발한 무인소방로봇 기술을 소개하는 영상 ‘A Safer Way Home’을 공개했다.

지난 3일 공개된 영상은 화재 현장의 문제 상황을 발빠르게 대처해 인명 피해를 최소화하고 나아가 소방관의 생명과 안전을 지키겠다는 개발 의지를 현실로 담아냈다. 영상은 매 순간 위험을 감수하며 화재 및 폭발 현장에 뛰어드는 소방관들의 헌신을 비춘 뒤, 사람이 진입하지 못하는 상황에는 무인소방로봇이 투입되면서 화재 진압 환경이 보다 안전하고 효율적으로 변화하는 과정을 보여준다.

또한 현직 소방관들의 목소리와 사진, 실제 현장 영상을 담아 사실 그대로의 생생함을 전달, 소방관 임무 수행의 위험성과 무인소방로봇의 필요성을 담담하게 이야기한다.

영상에는 중앙119구조본부 임팔순 구조대장을 비롯한 현직 소방관들이 직접 출연하고 내레이션에도 참여했다. 실제 화재 현장 영상과 소방관들의 증언을 통해 임무 수행의 위험성과 무인소방로봇의 필요성을 사실적으로 전달했다.

무인소방로봇은 현대차·기아, 현대로템, 현대모비스, 소방청이 협업해 개발한 첨단 무인 모빌리티 기반 차세대 화재 대응 솔루션이다. 붕괴 위험, 고온, 폭발, 연무, 유독가스 등으로 인력 투입이 어려운 재난 현장에 선제적으로 투입돼 ‘골든타임’ 확보를 지원한다. 현대차그룹은 인간의 안전과 편의를 강화하는 ‘피지컬 인공지능(AI)’ 구현의 일환으로 이번 로봇 개발을 추진했다고 설명했다.

영상 속 무인소방로봇은 ▷첨단 자율주행보조 시스템 ▷AI 시야 개선 카메라 ▷고압 축광 릴호스 ▷6X6 인휠모터 시스템 등 기술을 활용한 임무 수행을 보여준다. 특히, 첫 실사용 사례인 지난 1월 30일 충북 음성 공장 화재에 투입된 현장의 모습도 담겼다.

무인소방로봇은 단순 진압 장비를 넘어 재난 현장을 데이터화하는 ‘데이터 확보 플랫폼’으로의 확장 가능성도 갖췄다. 화재 현장에서 수집되는 연무량, 온도, 화재 규모 등 데이터를 머신러닝 기반으로 학습해 향후 고도화된 화재 대응 플랫폼으로 발전시킨다는 구상이다.

소방청과 국립소방연구원, 현대차그룹은 장기적으로 완전 자율주행 기반 무인소방로봇 구현을 목표로 하고 있다. 로봇이 현장에서 스스로 상황을 판단해 화재 원점과 진압 우선순위를 분석하고, 최적의 진압 방식을 계산·수행하는 단계까지 발전시킨다는 계획이다.

김승룡 소방청장 직무대행은 지난달 열린 기증식에서 “이 로봇의 진정한 가치는 단순한 내열성이나 화재 진압 능력을 넘어 실제 재난 현장에서 작동하는 ‘피지컬 AI’에 있다”며 “소방대원이 들어갈 수 없는 극한의 환경에서 스스로 살아있는 행동 데이터를 수집하고 학습하여 정교한 재난 대응 플랫폼으로 발전할 것“이라고 강조한 바 있다.

현대차그룹 관계자는 “무인소방로봇은 위험한 현장에 사람보다 먼저 들어가 소방관의 생명과 안전을 지키는 기술”이라며 “앞으로도 우리 사회의 구성원과 안전을 지키는 제복 입은 영웅들을 위한 든든한 조력자가 되기 위해 기술 개발과 지원에 지속적으로 힘쓸 것”이라고 말했다.

한편, 현대차그룹은 이번 ‘A Safer Way Home’ 영상을 포함해, 보행 재활 로봇 ‘엑스블 멕스’를 통해 부상 군인들의 재활을 돕는 영상인 ‘10m 행군’, 현장 소방관들의 쾌적한 휴식을 위한 소방관 회복지원 수소전기버스 이야기를 그린 ‘사륙, 사칠’, OCR(광학문자인식) 기술을 활용한 독립유공자들의 사료 전산화와 국립 현충원 셔틀버스 기증 등 제복 입은 영웅들을 위한 기술적 지원과 연대를 이어가고 있다. 권제인 기자