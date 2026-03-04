주요 기업 전시·박람회 찾아가 부산투자 가능 기업 발굴 투자기반·정주여건·지원시책 등 소개, 맞춤형 상담 실시

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 전국 유망 기업을 찾아가 부산의 투자 매력을 알리고 실질적 투자로 이어지게 하는 ‘현장 밀착 투자 유치’에 나선다.

시는 서울·경기 등 수도권과 부산에서 열리는 주요 기업 전시·박람회 6곳 내외를 대상으로 ‘찾아가는 투자유치 IR(Investor Relations; 기업설명활동)’을 운영한다고 4일 밝혔다.

이번 활동은 ‘기업 타깃 비지팅 프로그램(Visiting Program)’의 일환으로, 전국 우수기업이 한곳에 모이는 전시·박람회에서 부산 투자 가능성이 높은 기업을 선제적으로 발굴하기 위해 마련됐다.

주요 ‘타깃’ 박람회는 ▷인터배터리 2026(서울) ▷월드아이티쇼(서울) ▷부산모빌리티쇼(부산) ▷2026 월드스마트시티엑스포(부산) ▷국제 해양에너지·플랜트산업전(OFFSHORE KOREA·부산) ▷배터리아시아쇼(경기) 등이다.

시는 전시·박람회 투자유치 홍보관 운영과 참가기업 부스 방문 등을 통해 부산의 투자 인프라, 정주 여건, 지원시책 등을 소개하고 기업별 맞춤형 상담을 제공할 계획이다.

특히 확보한 기업 데이터를 바탕으로 올 하반기 개최하는 ‘수도권 투자유치 설명’ 참여 기업을 찾아내고, 투자 가능성이 높은 기업을 선별해 부산 현장을 직접 확인하게 하는 ‘투자유치 팸투어’로 연결해 투자 확정까지 이어지는 구조를 마련할 예정이다.

한편 ‘드론쇼코리아(DSK) 2026’에서 진행한 첫 번째 현장형 투자유치 활동에서는 참가 기업 50개사가 투자 상담에 나서며 순조로운 출발을 보였다. 드론쇼코리아는 아시아 최대 규모 드론 전시회로, 올해는 드론·항공우주·방산·탄소중립·공간정보 분야에 인공지능 기반 융합기술 기업 등 23개국 318개사가 참가했다.

김봉철 부산시 디지털경제실장은 “기업을 기다리는 것이 아니라 기업 곁으로 한 발 더 다가간다면, 기업들도 부산 투자에 한 발 더 다가올 것”이라며 “현장에서 발굴한 기회가 실제 투자로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.