[헤럴드경제=박혜림 기자] 국내 대표 AI 기반 공급망관리 소프트웨어 기업 엠로가 자사 SaaS 솔루션 ‘케이던시아’의 글로벌 정보보안 및 개인정보 보호 표준 인증 3종을 획득하며 해외 시장 공략을 위한 ‘신뢰 발판’을 마련했다.

엠로는 4일 케이던시아가 글로벌 정보보안 표준인 ISO/IEC 27001, 27017, 27018 인증을 획득했다고 밝혔다.

ISO/IEC 인증은 국제표준화기구(ISO )와 국제전기기술위원회(IEC )가 공동으로 제정한 글로벌 정보보안 국제 표준이다. ISO/IEC 27001은 기업 또는 기관의 정보보안 관리체계(ISMS ) 전반을, ISO/IEC 27017은 클라우드 서비스 환경에 특화된 정보보안 통제, ISO/IEC 27018은 클라우드 환경에서의 개인정보 보호 체계가 국제 기준에 부합하는 지 여부를 각각 평가한다.

특히 SaaS 서비스 제공 기업은 다수의 고객 데이터를 클라우드 환경에서 지속적으로 처리·보관·운영하는 만큼, 클라우드 보안과 개인정보 보호에 대한 신뢰 확보가 필수적이다. 엠로는 이번 ISO/IEC 인증 3종을 취득함으로써 글로벌 수준의 클라우드 보안 및 개인정보 보호 체계를 구축했음을 객관적으로 입증했다. 이를 바탕으로 국내는 물론 해외 시장에서도 고객 신뢰와 경쟁력을 한층 강화할 것으로 기대된다.

엠로는 현재 글로벌 통합 SRM SaaS 솔루션 ‘케이던시아(Caidentia)’를 중심으로 국내외 사업 기반을 지속적으로 확대해 나가고 있다. 이번 ISO/IEC 인증 획득은 기존에 보유한 SOC2 Type2 인증에 더해, 글로벌 기업이 요구하는 보안 및 개인정보 보호 기준을 충족했음을 의미한다.

엠로 관계자는 “ISO/IEC 27001, 27017, 27018 인증 획득을 통해 글로벌 수준의 클라우드 보안 및 개인정보 보호 체계를 갖춘 SaaS 기업임을 공식적으로 인정받았다”면서 “이를 발판으로 북미, 유럽 등 핵심 타깃 시장에서 고객 신뢰와 서비스 경쟁력을 높임으로써 신규 고객 확보와 사업 확대에 더욱 속도를 낼 것”이라고 말했다.