기업당 최대 10억까지 대출 최대 연 3.05%P 금리 감면

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 지난 3일 경기주택도시공사(GH)와 ‘GH 협력기업 금융지원을 위한 협약’을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약에 따라 GH는 300억원을 우리은행에 정기예금으로 예치하고 우리은행은 해당 예금의 이자수익을 바탕으로 GH 협력기업에 총 300억원 규모의 저금리 대출을 지원한다.

GH 산업시설용지를 분양 또는 임대받은 중소기업은 최대 10억원까지 대출을 신청할 수 있다. 최대 연 3.05%포인트의 금리 감면으로 기업당 연간 최대 3050만원 수준의 금융비용 절감 혜택을 받을 수 있다. 대출은 전국 우리은행 영업점을 통해 신청하면 된다.

우리은행은 이를 통해 자금 조달에 어려움을 겪는 중소기업의 금융 부담을 완화하고 건설업계 유동성 안정, 지역경제 활성화, 중소기업 재무 안정성 제고로 이어지도록 하겠다는 방침이다.

정진완 우리은행장은 “GH 협력기업의 자금 부담을 실질적으로 덜어주길 바란다”며 “앞으로도 생산적 금융을 적극 실천해 중소기업의 지속 가능한 성장을 지원하겠다”고 말했다.