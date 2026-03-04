제빙량 2배 확대·부피 11% 축소…다중이용시설 공간 활용성 강화 4중 UV 살균·에너지소비효율 1등급으로 위생·관리 편의성 높여

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이는 슬림한 크기에도 풍부한 얼음을 제공하는 스탠드형 얼음정수기 ‘아이스 스탠드 3.0’을 출시했다고 밝혔다.

신제품은 다중이용시설에서 공간 활용성을 높이기 위해 기존 모델보다 부피를 줄이면서도 제빙 성능을 강화한 것이 특징이다. 가로 33cm의 슬림한 디자인을 적용해 기존 제품 대비 약 11% 부피를 줄였으며, 얼음 저장 용량은 3kg으로 넉넉하게 확보했다.

일일 제빙량은 기존 대비 두 배 수준인 13.6kg으로 늘어나 하루 최대 약 1246개의 얼음을 생성할 수 있다. 또한 16분마다 얼음을 생산하는 쾌속 제빙 기술을 적용해 전작 대비 약 23% 빠른 속도로 얼음을 공급한다.

사용 편의성도 강화했다. 추출구 높이를 팔 높이 수준으로 설계해 허리를 굽히지 않고도 물을 받을 수 있도록 했으며, 27cm의 넓은 추출 공간을 확보해 긴 물병도 안정적으로 사용할 수 있다. 얼음과 물을 동시에 받을 수 있는 ‘얼음물’ 기능을 적용해 편의성을 높였으며 약 500mL, 700mL, 1L 등 3단계 맞춤 추출 기능도 지원한다.

위생 관리 기능도 강화했다. 얼음 저장고와 트레이, 파우셋을 주기적으로 살균하는 4중 UV 살균 시스템을 적용했으며 작동 상태는 전면 디스플레이를 통해 확인할 수 있다. 추출구 커버와 파우셋, 얼음 트레이, 정수 탱크 등 주요 부품은 분리 세척이 가능하다.

정수 시스템에는 RO 필터를 적용해 중금속과 박테리아 등 유해물질뿐 아니라 노로바이러스, 대장균 등도 제거할 수 있도록 했다. 또한 에너지소비효율 1등급을 획득해 전기료 부담을 낮췄다. 색상은 포슬린 화이트와 페블 그레이 두 가지로 출시된다.

코웨이 관계자는 “얼음 용량 3kg대 중형 스탠드 얼음정수기 가운데 가장 큰 제빙량을 구현하면서도 미니멀한 디자인을 적용해 사무실, 라운지, 공공시설 등 다양한 공간에서 활용도를 높였다”며 “풍부한 얼음과 위생 관리 기능, 높은 에너지 효율을 갖춘 제품으로 스탠드형 얼음정수기의 새로운 기준이 될 것으로 기대한다”고 말했다.